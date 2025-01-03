الرياضة - 11:41 - قبول دفعة جديدة بـ معاهد معاوني الأمن 2025.. الشروط ورابط التقديم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 11:41 صباحاً - أعلن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قبول دفعة جديدة من الراغبين فى الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، ممن يجتازون الاختبارات المقررة.

وتبدأ صباح غد السبت 4 يناير 2025، عمليات التقديم الإلكتروني للراغبين في الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، وذلك من خلال الموقع الرسمي بوزارة الداخلية، ويستمر التقديم حتى يوم الإثنين الموافق 17 فبراير 2025.

شروط الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن

ـ أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس وغير مزدوجي الجنسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى.

ـ ألا يقل السن عن 16 عاما ولا يزيد عن 23 عاما فى تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.

ـ أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار "ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".

ـ ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم تمضى على صدوره أربعة سنوات على الأقل.

ـ ألا يكون قد سبق فصله من أحد معاهد معاوني الأمن أو أي كلية أو معهد آخر لأي سبب من الأسباب.

- أن يستوفي شروط اللياقة الصحية والنفسية التي تحددها الجهات المختصة بقطاع الخدمات الطبية وأن يجتاز كذلك اختبارات السمات واللياقة البدنية، وفقاً للقرار الوزاري الخاص باللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن.

- ألا يقل طول المُتقدم عن 168 سم، بالنسبة "للذكور"، وألا يقل الطول عن 158 سم بالنسبة للإناث.

- ألا يكون مجنداً بالقوات المسلحة، أو ملحقاً للخدمة بالشرطة أو بأي من جهات الدولة الأخرى.

- ألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج.

المزايا الممنوحة للمتقدمين

- تتحمل الدولة نفقات التعليم، والتدريب، والإعاشة، للطلبة أثناء الدراسة، فيما يحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، الاستفادة من الخدمات الصحية وفقاً لقواعد التأمين الصحي للطلبة خلال فترة الدراسة.

- الاستفادة من النظام العلاجي وفقاً للقواعد المقررة لهيئة الشرطة عقب التخرج.

- يستثنى المقبولين من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة وفقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية.

- يُمنح من أتم الدراسة بنجاح فى معاهد معاوني الأمن دبلوم شرطى فنى يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام الثلاث سنوات دراسية.

مقار المعاهد التى سيتم إجراء الإختبارات بها

حددت الوزارة عدة معاهد يجري فيها الطلاب المتقدمين الاختبارات، معهد معاوني الأمن بطرة ذكور القاهرة، الشرقية، القليوبية، الدقهلية، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس.

ومعهد معاوني الأمن بالبحيرة مدخل مدينة وادى النطرون "ذكور" بمحافظات البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، الإسكندرية، مطروح، الغربية، خارج الجمهورية.

ومعهد معاوني الأمن بمدينة 6 أكتوبر بطريق الواحات ذكور الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا.

ومعهد تأهيل الأفراد بسوهاج (مدينة سوهاج حي الكوثر "ذكور")، محافظات أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الوادي الجديد، كما معهد معاوني الأمن بطره بالقاهرة "الإناث من جميع المحافظات".

رابط التقديم في معهد معاوني الأمن

ويمكن للراغبين في التقديم للالتحاق في معهد معاوني الأمن، التقديم من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، مـــن هـــنــــــــــــــــا تحت قسم خدمات معاوني الأمن.

وتناشد وزارة الداخلية جميع المتقدمين للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، بعدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، أو من خلال التردد على المعاهد المعلنة فقط.