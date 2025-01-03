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موعد إعلان خليفة ميكالي بمنتخب 2005 - أخبار كلمتك

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موعد إعلان خليفة ميكالي بمنتخب 2005 - أخبار كلمتك

موعد إعلان خليفة ميكالي بمنتخب 2005 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 11:35 صباحاً - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعًا، الأسبوع المقبل، لمناقشة عدة ملفات بالجبلاية.

ولعل الملف الأبرز هو إعلان تعيين مدرب جديد لمنتخب مواليد 2005، خلفًا للمدرب السابق ميكالي.

ويعد أسامة نبيه مدرب الزمالك السابق، هو الأقرب لخلافة ميكالي في قيادة منتخب 2005.

ويستعد منتخب 2005 للمشاركة  في بطولة أمم أفريقيا للناشئين التي ستقام في كوت ديفوار أبريل المقبل.


إنهاء عقد ميكالي 


وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إنهاء تعاقد روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب، مع حصوله على 3 أشهر كشرط جزائي مقسما على 6 أقساط شهرية اعتبارا من فبراير المقبل.


وأوضح اتحاد الكرة أنه عرض على المدرب البرازيلي تخفيض عقده إلى النصف والبالغ 117 ألف و500 دولار شهريا شاملا الضرائب المستحقة بخلاف تكاليف الإقامة و8 تذاكر سفر سنويا إلى البرازيل على درجة رجال الأعمال ليناسب مهمته كمدرب لمنتخب تحت السن.

وعرض ميكالي التنازل عن 15 ألف دولار فقط، وهو ما رفضه الاتحاد المصري الذي رأى أن راتب المدرب يظل مبالغا فيه مقارنة مع المهمة التي يتولاها.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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