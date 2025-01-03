الرياضة - 11:41 - أبرز لقطات حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 11:41 صباحاً - محمد العمروسي.. احتفل الفنان محمد العمروسي والفنانة مي فاروق بحفل زفافهما مساء أمس الخميس 2 يناير، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وسط حضور العائلة والأقارب ونجوم الفن.

أبرز الحاضرين في حفل الزفاف

و كان أبرز الحاضرين لزفاف محمد العمروسي ومي فاروق نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وصل عدد من الفنانين والشخصيات العامة لحفل زفاف داخل أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل، حيث حضر يوسف الشريف، أحمد الشامي، مني الشاذلي، اللاعب أحمد فتحي، الموزع توما، الفنانة منال سلامة، هبة عبد الحكيم، وعد البحري، والفنانة وعد السعودية، ريهام عبد الحكيم، المطربة سوما، محمد رضوان وزوجته، ميرهان حسين، دنيا المصري، حمزة العيلي، محمد رضوان.

حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

احتفل الفنان محمد العمروسي ومي فاروق داخل أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل بحفل زفافهما، وسط حضور أسرة العروسين والأصدقاء المقربين، وحضر كل من أنوشكا وسهير شلبي وإيهاب فهمي وزوجته يسرا وجيه والمنتج محسن جابر ومحمود حجازي وأيمن عزب، المخرج خالد جلال والمخرجة بتول عرفة والملحن مدين، وللفنان مصطفى أبو سريع، وعدد من الإعلاميات منهن أسماء قنديل وشيماء السباعي والإعلامية بوسي شلبي.

أبناء مي فاروق أبرز الحاضرين في حفل الزفاف

وحضر حفل الزفاف ابن وابنة الفنانة مي فاروق حيث نُشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي من حفل الزفاف وهما يرقصا معها ويشاركانها لحظاتها السعيدة.

قصة حب مي فاروق ومحمد عمروسي

كشف الفنان محمد العمروسي والفنانة مي فاروق، عن بداية قصة حبهما وارتباطهما، وذلك خلال لقائهم في بودكاست ع الرايق مع خالد عليش وميرهان، حيث أوضحا أن بداية تعارفهما كانت عن طريق الصدفة.

وقال محمد العمروسي «اتقابلنا بالصدفة، لما كنت معزوم على فرح حد من صحابي وقابلتها هناك، وكانت حالتي النفسية وحشة، أنا مش عارف إيه اللي خلاني اتجرا وأكلمها، هي شدتني جدًا، وكنت متردد لأني كنت خايف من إنها تكسفني لو كلمتها».

وأضافت مي فاروق: «كانت أول مرة أقابله شخصيًا، وكنا نعرف بعض كفنانين بس، لكن فكرة أننا قاعدين نبص على بعض كانت جديدة، الجو كان حر وجابلي مروحة اهوي بيها، المروحة كان فيها السر، وعملت شغل جامد».