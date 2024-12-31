الأمم المتحدة تعلن موقفها من الحرب بين الحو ثيين واسرائيل - أخبار كلمتك

قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، خالد خياري، إن تبادل الهجمات بين الحوثيين وإسرائيل يقوض أمن المنطقة بالكامل.

وأكد خياري -خلال إحاطته أمام مجلس الأمن- أن الشرق الأوسط يشهد تصعيدا خطيرا للأعمال العدائية بين إسرائيل والحوثيين.

وجدد قلق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إزاء التصعيد في اليمن، كما كرر دعواته إلى احترام القانون الدولي.

ودعا إلى وقف الهجمات، التي تنطلق من مناطق يسيطر عليها الحوثيون، معتبرا الهجمات في إسرائيل واليمن، وفي البحر الأحمر، مصدر قلق بالغ.

وقال إن هجمات إسرائيل في اليمن تقوّض جهود وصول الخدمات الإنسانية، وعبّر عن دعمه الجهود الشاملة لإيقاف الصراع في الشرق الأوسط.

بدورها، قالت مندوبة واشنطن في مجلس الأمن إن توفير إيران الأسلحة للحوثيين يمثل خرقا فاضحا لقرارات مجلس الأمن.

ودعت إلى توفير ضمانات دولية لمنع تهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين.

