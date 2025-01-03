وفاة الشاعرة الغنائية عبير الرزاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 12:10 مساءً - توفيت الشاعرة الغنائية عبير الرزاز، بشكل مفاجئ، اليوم الجمعة.

وكتب أحد أقاربها، في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى أخت زوجي الحبيبة عبير الرزاز، نسألكم الدعاء والفاتحة. ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة في مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم”.

يذكر أن عبير الرزاز قامت بتأليف العديد من الأغانى وتترات المسلسلات، وتعاونت مع أشهر الفنانين مثل عمرو دياب، وتامر حسنى، ومحمد حماقى، وأخيرًا مع الفنان محمد مغربى نجم ستار أكاديمى.



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