حقيقة رغبة الزمالك في ضم أكرم توفيق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 12:15 مساءً - كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة رغبة مجلس إدارة الأبيض في ضم أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي.

وينتهي عقد أكرم توفيق مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب التوقيع لأي نادٍ في يناير الجاري دون العودة للأهلي حيث يدخل في الـ6 أشهر الحرة.

وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية أن الزمالك بدأ في جس نبض أكرم توفيق لضمه بشكل مجاني في الميركاتو الصيفي المقبل.

أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي

وقال المصدر إن اسم أكرم توفيق لم يتم طرحه في الزمالك واللاعب خارج حسابات الأبيض حتى الآن.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك يسعى بالفعل لضم لاعب ارتكاز ولكن ليس أكرم توفيق، خاصة أن الأبيض يريد ضم لاعب في يناير وليس في الصيف.

فيما يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل على إستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتقام مباراة الزمالك والمصري يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك والمصري

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 7 نقاط فيما يأتي بلاك بولز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط متفوقًا على المصري صاحب المركز الثالث بالأهداف، فيما يتذيل المجموعة فريق إنيمبا النيجيري برصيد نقطة وحيدة.

تاريخ مواجهات الزمالك والمصري البورسعيدي

ووفقًا لموقع ترانسفير ماركت فإن الزمالك والمصري تواجها في 113 مباراة في جميع البطولات.

واستطاع الزمالك الفوز في 61 مباراة فيما فاز المصري البورسعيدي 25 مباراة وحسم التعادل 27 مباراة.

وسجل لاعبو الزمالك 160 هدفًا، فيما سجل لاعبو المصري 87 هدفًا.

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