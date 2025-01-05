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السيسي يؤكد أهمية توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج بجودة عالية وأسعار تنافسية - أخبار كلمتك

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السيسي يؤكد أهمية توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج بجودة عالية وأسعار تنافسية - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد أهمية توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج بجودة عالية وأسعار تنافسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 12:50 مساءً - الأحد 05/يناير/2025 - 12:47 م 1/5/2025 12:47:34 PM

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.كلمتك

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي فرص التوسع في المناطق الصناعية، تنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية، التي تركز على إنشاء مصانع جديدة لتلبية أكبر قدر ممكن من احتياجات السوق المحلية، في إطار سياسة توطين الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًّا وشدد الرئيس في هذا السياق على الأهمية القصوى التي توليها الدولة لملف توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج بجودة عالية وأسعار تنافسية. 

واجتمع الرئيس السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وصرَّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قد اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بوزارة النقل والصناعة، وخاصةً ما يتعلق بإنشاء وتحديث وتشغيل الموانئ على مستوى الجمهورية، وذلك في ظل الدور المحوري الذي تمثله تلك الموانئ في البرامج التنموية للدولة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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