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في موقف غير متوقع .. قيادي بالإنتقالي يعلن موقفه من هجمات إسرائيل ضد الحو ثيين - أخبار كلمتك

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في موقف غير متوقع .. قيادي بالإنتقالي يعلن موقفه من هجمات إسرائيل ضد الحو ثيين - أخبار كلمتك

في موقف غير متوقع .. قيادي بالإنتقالي يعلن موقفه من هجمات إسرائيل ضد الحو ثيين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:47 صباحاً - كلمتك/ خاص

ادان القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي انيس الشرفي هجمات اسرائيل ضد الحو ثيين كاوا موقف واضح من قيادي بالمجلس .

وقال الشرفي وهو نائب رئيس خارجية المجلس الانتقالي انه يجب نزع جذور الازمة و العمل لإنهاء سيطرة الحوثيين على شمال اليمن، فوجودهم يعني استمرار التهديد الإيراني لمصالح العالم في المنطقة واستمرار استهداف الغرب لمناطق سيطرة الحوثيين.

واضاف  :"

عملية استهداف مطار صنعاء وميناء الحديدة هو فصل جديد في الحرب التي يصر الحوثيون على استجلابها ، وهو نهج استمرأ عليه الحوثيون منذ نشأتهم فما أشبه ذلك باستهدافهم لمطار عدن 2020م، وموانئ حضرموت وشبوه 2022م.

واوضح رفضه الهجوم الاسرائيلي: ندين أي استهداف للأعيان المدنية، فإننا نؤكد في الوقت ذاته على ضرورة نزع جذور الازمة و العمل لإنهاء سيطرة الحوثيين على شمال اليمن، فوجودهم يعني استمرار التهديد الإيراني لمصالح العالم في المنطقة واستمرار استهداف الغرب لمناطق سيطرة الحوثيين.

واختتم : لقد كشفت التجربة بأن الضربات الموضعية الجوية لا يمكن لها ان تصنع تحولا استراتيجيا، ولابد للاستجابة الدولية والإقليمية ان تتحرك بصورة أكثر شمولية وحسما من خلال دعم القوى الفاعلة على الأرض لبناء معادلة استراتجية تضمن الحل العادل لقضية شعب الجنوب، وتحقق السلام الشامل داخليا، وتساهم في ترتيبات الاستقرار الإقليمي والدولي.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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