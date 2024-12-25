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عمر منصور "بائع السمك" الذي قارع المنتخب السعودي برغم المعاناة - أخبار كلمتك

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عمر منصور "بائع السمك" الذي قارع المنتخب السعودي برغم المعاناة - أخبار كلمتك

عمر منصور "بائع السمك" الذي قارع المنتخب السعودي برغم المعاناة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 10:07 مساءً - كلمتك/خاص:

دائما وأبدا نجد أن المعاناة والظروف الصعبة هي من يكون لها كلمة الحسم في أي موقعة أو معركة.
اليوم أثبت لاعبو منتخبنا أنهم قادرون على تجاوز العقبات مهما كانت الصعاب، حيث وقفوا سدا منيعا أمام كل نجوم المنتخب السعودي المدججين بكل الإمكانيات.
لدينا مثل قوي للمعاناة وذلك ما قدمه نجم نادي التلال والمنتخب الوطني عمر منصور الشهير بـ (جولان).
فهذا اللاعب قبل الانضمام لقائمة المنتخب في معسكره الأول كان لديه (بسطة) يبيع فيه صباحاً (السمك)، ثم يذهب إلى تمارين نادي التلال باذلا مجهودا كبيرا من أجل توفير لقمة عيش كريمة لأسرته، لكن في مباراة اليوم أمام نجوم المنتخب السعودي الذين يعيشون حياة البذخ والرفاهية لم يكن (جولان) إلا وحشا كاسرا خرج من عرينه ليثبت للجميع أننا بحاجة إلى دعم ومعسكرات واهتمام بالرياضة، وعندها سوف نقارع الكبار وننتصر في كل المواجهات.

مختار محمد حسن

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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