فجر كابتن منتخب اليمن رامي الوسماني مفاجاة باتهامه للحكم العماني الذي ادار مباراة منتخب اليمن والسعودية بالعنصرية
واكد بان الحكم كان يتعامل ويتحدث بطريقة سيئة مع لاعبي المنتخب اليمني بينما مع لاعبي المنتخب السعودي بود وياشر لهم بانه الامور تمام بمعنى انه معهم.
واشار الى انه طرد وهو كابتن منتخب اليمن بسبب الانذار الثاني الذي ناقش فيه الحكم
تصريح ناري لكابتن اليمن ويتهم حكم مباراة السعودية بكاس الخليج بالعنصرية(فيديو) - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 10:07 مساءً - كلمتك/خاص:
فجر كابتن منتخب اليمن رامي الوسماني مفاجاة باتهامه للحكم العماني الذي ادار مباراة منتخب اليمن والسعودية بالعنصرية
فجر كابتن منتخب اليمن رامي الوسماني مفاجاة باتهامه للحكم العماني الذي ادار مباراة منتخب اليمن والسعودية بالعنصرية
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