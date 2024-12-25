شوقي هائل يحذر من ظاهرة الاحتيال والنصب الالكتروني - أخبار كلمتك



حذر رجل الأعمال اليمني عضو مجلس ادارة مجموعة شركات هائل سعيد أنعم والرئيس التنفيذي للعمليات في المجموعة الأستاذ شوقي احمد هائل" من اي عمليات نصب واحتيال بإسمه



وقال شوقي هائل في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

لوحظ أخيراً تزايد ظاهرة الاحتيال عبر المواقع الالكترونية او منصات التواصل الاجتماعي بصور وأشكال متعددة عبر انتحال أسماء وشخصيات معروفة وهذا ما يفسر غياب الاخلاق وانعدام الضمير بهدف استغلال حاجات الناس والتلاعب بهم.

وتابع بالقول:

شخصيًا انبه لعدم التعامل او التعاطي مع اي انشطة تحمل اسمي أياً كانت، و لم تنشر عبر حساباتي الرسمية الموثقة.‏

واضاف شوقي هائل في تغريدته قائلاً:

من الضرورة الانتباه وتوعية المجتمع حول خطورة هذه الأساليب الاحتيالية وتجنب الوقوع ضحايا لها وأهمية الابلاغ والتعاون مع السلطات المختصة للحد منها.