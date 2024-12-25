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شوقي هائل يحذر من ظاهرة الاحتيال والنصب الالكتروني - أخبار كلمتك

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شوقي هائل يحذر من ظاهرة الاحتيال والنصب الالكتروني - أخبار كلمتك

شوقي هائل يحذر من ظاهرة الاحتيال والنصب الالكتروني - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 10:07 مساءً - كلمتك: خاص

 


حذر رجل الأعمال اليمني عضو مجلس ادارة مجموعة شركات هائل سعيد أنعم والرئيس التنفيذي للعمليات في المجموعة الأستاذ شوقي احمد هائل" من اي عمليات نصب واحتيال بإسمه


وقال شوقي هائل في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

لوحظ أخيراً تزايد ظاهرة الاحتيال عبر المواقع الالكترونية او منصات التواصل الاجتماعي بصور وأشكال متعددة عبر انتحال أسماء وشخصيات معروفة وهذا ما يفسر غياب الاخلاق وانعدام الضمير بهدف استغلال حاجات الناس والتلاعب بهم.

وتابع بالقول:
شخصيًا انبه لعدم التعامل او التعاطي مع اي انشطة تحمل اسمي أياً كانت، و لم تنشر عبر حساباتي الرسمية الموثقة.‏

واضاف شوقي هائل في تغريدته قائلاً:
من الضرورة الانتباه وتوعية المجتمع حول خطورة هذه الأساليب الاحتيالية وتجنب الوقوع ضحايا لها وأهمية الابلاغ والتعاون مع السلطات المختصة للحد منها.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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