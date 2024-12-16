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مجلس التنسيق الأعلى للمسرحين قسراً يحمل الخدمة المدنية مسؤولية عرقلة صرف تسوية المدنيين - أخبار كلمتك

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مجلس التنسيق الأعلى للمسرحين قسراً يحمل الخدمة المدنية مسؤولية عرقلة صرف تسوية المدنيين - أخبار كلمتك

مجلس التنسيق الأعلى للمسرحين قسراً يحمل الخدمة المدنية مسؤولية عرقلة صرف تسوية المدنيين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - كلمتك/خاص:

حملت هيئة رئاسة مجلس التنسيق الأعلى للمسرحين قسراً العسكريين والامنيين والمدنيين وزارة الخدمة المدنية عرقلة وتأخير صرف تسوية رواتب المدنيين .

وجاء في الرسالة:

إن مجلس التنسيق الأعلى المسرحين قسراً العسكريين والامنيين والمدنيين يأسف كل الأسف مما يقوم به د. وجدي الجنيدي المكلف من قبل وزير الخدمة المدنية بالتوقيع على الفتاوي الخاصة بتسوية المدنيين وتسليمها إلى وزارة المالية بحسب الإتفاق والوعود المتكررة رغم أن اللجنة الفنية ولجنة الفحص في وزارة المالية قد أكملت كل إجراءاتها ولم يتبقى إلا الفتاوي التي من المفروض أن توقع وتسلم لهم من قبل د. وجدي الجنيدي ولكن للأسف لم يوفي بوعده رغم الوقت الطويل الذي منحته له
لجنة المتابعة المكلفة من قبل رئيس مجلس التنسيق الأعلى د. عبده المعطري ابلوا وبذلوا جهودهم وسخروا أوقاتهم وهم 
-// العميد عبدالكريم شايف نائب رئيس مجلس التنسيق الاعلى لشؤون العسكريين...                                         المهندس الخضر صالح  بارحمه ... نائب رئيس مجلس التنسيق الأعلى  لشؤون المدنيين.....                                     العقيد محمد هادي نائب رئيس مجلس التنسيق الاعلى. لشؤون  الداخليه والامن ...                           العقيد عبدالله المرزوقي عضو  مجلس التنسيق الاعلى .        

حيث أعطوا تقريرهم الأخير والنهائي اليوم خلاصتها بالقول (عجزنا ومعنا الأخوة في وزارة المالية ووكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة الرئاسية من إقناع د. وجدي الجنيدي بعد هذه الفترة الطويلة من المماطلة والتسويف من قبل د. وجدي الجنيدي.... أخيرا رفض بكل صراحة ووضوح التوقيع وتسليم الفتاوى لوزارة المالية وهذا هو ما اكده لنا اليوم الأخ خالد الريمي وكيل وزارة المالية وقال صحيح حاولنا معه عدة مرات وبحضور عبدالله عبدربه مدير عام الجهاز المركزي للحسابات ولكنه رفض إعطاء فتوى كتابية وعليه نطلب من معالي وزير الخدمة المدنيه د عبدالناصر الوالي ونائبة الدكتور عبدالله ميسري إتخاذ القرار الصادق والصريح وتنفيذ وعودة السابقة لنا بهذا الخصوص ، واليوم لجنة المتابعة التقت  الدكتور عبدالله الميسري نائب وزير الخدمة المدنية وتم شرح له شرح مفصل حول تظلمات المدنيين وقد أبدا استعداده لحل  مشكلة التظلمات وإرسال الفتوى إلى اللجنة الفنية التي يرئسها وكيل الماليه خالد الريمي


ختاماً ندعوا الأخوة المدنيين المستفيدين المنتظرين والذي طال صبرهم للاستعداد والتهيئة للوقفة الإحتجاجية القابلة للتصعيد في حالة عدم الحسم من قبل مسؤولي وزارة الخدمة المدنية وسوف نشعركم بكل جديد .

صادر عن هيئة رئاسة مجلس التنسيق الأعلى للمسرحين قسراً العسكريين والامنيين والمدنيين 
الإثنين 2024/12/16م

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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