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تحذير هام للسكان قبل الضربة الإسرائيلية القاضية ضد الحوثيين - أخبار كلمتك

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تحذير هام للسكان قبل الضربة الإسرائيلية القاضية ضد الحوثيين - أخبار كلمتك

تحذير هام للسكان قبل الضربة الإسرائيلية القاضية ضد الحوثيين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - كلمتك: خاص


 

علق الاعلامي العسكري راشد معروف على إعلان إسرائيل تنفيذ ضربة عسكرية ضد مليشيا الحوثي في اليمن


وقال راشد في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:

الليلة لاحد ينام للصبح 
في زفة كبيرة با يوقعها للحوثي
وإحتمال كبير يتم قصف أحياء سكنية ويسقط ضحايا بالذات الأحياء التي يتواجد فيها مخازن أسلحة أو قريبة من معسكرات، أنصح جميع المواطنين بتوخي الحيطة والحذر والإبتعاد قدر الإمكان عن أي مواقع مشتبه بها، لأن العملية التي من المتوقع بأن تنفذها إسرائيل الليلة او غدا قد تكون عملية كبيرة وقد تشمل مستودعات ومصانع أسلحة ومنشآت مدنية.

وتابع بالقول:
الغرض من العملية هو الإستعراض فقط،  تعتقد إسرائيل بأن تحقيقها للنصر في لبنان وسوريا بتدمير أسلحتها يجب  أن يتوج بنصر واضح في اليمن لترسل رسائل مفادها أن قوتنا وبطشنا سينال الجميع بعيدا كان أو قريب.


واختتم بالقول:
هذه هي الرسالة التي ستوجهها إسرائيل  للعالم، لايهمها القضاء على الحوثي بقدر همها بأن ترسل رسائل ولوكانت على حساب الشعب اليمني بتدمير الموانئ والبنية التحتية ومنشآت الكهرباء وغير ذلك الكثير من الأهداف المدنية التي تضر الشعب أكثر من الحوثيين

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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