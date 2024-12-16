تحذير هام للسكان قبل الضربة الإسرائيلية القاضية ضد الحوثيين - أخبار كلمتك





علق الاعلامي العسكري راشد معروف على إعلان إسرائيل تنفيذ ضربة عسكرية ضد مليشيا الحوثي في اليمن



وقال راشد في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:

الليلة لاحد ينام للصبح

في زفة كبيرة با يوقعها للحوثي

وإحتمال كبير يتم قصف أحياء سكنية ويسقط ضحايا بالذات الأحياء التي يتواجد فيها مخازن أسلحة أو قريبة من معسكرات، أنصح جميع المواطنين بتوخي الحيطة والحذر والإبتعاد قدر الإمكان عن أي مواقع مشتبه بها، لأن العملية التي من المتوقع بأن تنفذها إسرائيل الليلة او غدا قد تكون عملية كبيرة وقد تشمل مستودعات ومصانع أسلحة ومنشآت مدنية.

وتابع بالقول:

الغرض من العملية هو الإستعراض فقط، تعتقد إسرائيل بأن تحقيقها للنصر في لبنان وسوريا بتدمير أسلحتها يجب أن يتوج بنصر واضح في اليمن لترسل رسائل مفادها أن قوتنا وبطشنا سينال الجميع بعيدا كان أو قريب.



واختتم بالقول:

هذه هي الرسالة التي ستوجهها إسرائيل للعالم، لايهمها القضاء على الحوثي بقدر همها بأن ترسل رسائل ولوكانت على حساب الشعب اليمني بتدمير الموانئ والبنية التحتية ومنشآت الكهرباء وغير ذلك الكثير من الأهداف المدنية التي تضر الشعب أكثر من الحوثيين