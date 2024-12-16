الحو ثيين يكشفون: تلقيآ طلبآ من عدن للمشاركة بهذا الأمر! - أخبار كلمتك

أعلن مجلس النواب الموالي للحوثيين في صنعاء عن إقرار مشروع قانون الاستثمار بصيغته النهائية، وذلك بعد دراسته من اللجان البرلمانية "التجارة والصناعة والشؤون المالية والتنمية والنفط.

ووفق الإعلان الرسمي الصادر عن برلمان الحو ثيين فان مشروع القانون الجديد من 99 مادة، ويهدف إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في اليمن من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار .

وكان اتحاد الغرف التجارية والصناعية بصنعاء قد اعلن تلقيه طلباً بإضافة عضوية الغرفة التجارية الصناعية بعدن وغرفة تجارة وصناعة حضرموت، إلى مشروع قانون الاستثمار الجديد، في وقت سابق من هذا الشهر.

ولم يصدر اي توضيح من قبل الجهات المعنية بالحكومة الشرعية حول ادعاءات الحو ثيين