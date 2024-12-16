جائزة أفضل لاعب أفريقي، رقم تاريخي للكاميرون وإيتو وتوريه وهذا موقف العرب - أخبار كلمتك

جائزة أفضل لاعب أفريقي، رقم تاريخي للكاميرون وإيتو وتوريه وهذا موقف العرب - أخبار كلمتك

لمراجعة سياسته بسوريا، الاتحاد الأوروبي يبعث دبلوماسيًّا كبيرًا إلى دمشق - أخبار كلمتك

لمراجعة سياسته بسوريا، الاتحاد الأوروبي يبعث دبلوماسيًّا كبيرًا إلى دمشق - أخبار كلمتك

الري: احتياجات مصر المائية تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنويًا - أخبار كلمتك

الري: احتياجات مصر المائية تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنويًا - أخبار كلمتك

جامعة عين شمس تناقش التعاون مع "تسينغهوا" الصينية في الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

جامعة عين شمس تناقش التعاون مع "تسينغهوا" الصينية في الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

33 عاما، ذكرى رحيل صلاح نظمى الشرير الارستقراطى فى السينما المصرية - أخبار كلمتك

33 عاما، ذكرى رحيل صلاح نظمى الشرير الارستقراطى فى السينما المصرية - أخبار كلمتك

مهرجان فنون الأداء يفتتح دورته الرابعة بحضور رئيس أكاديمية الفنون (صور) - أخبار كلمتك

مهرجان فنون الأداء يفتتح دورته الرابعة بحضور رئيس أكاديمية الفنون (صور) - أخبار كلمتك

السجل الذهبي للفائزين بجائزة أفضل لاعب أفريقي منذ انطلاقها - أخبار كلمتك

السجل الذهبي للفائزين بجائزة أفضل لاعب أفريقي منذ انطلاقها - أخبار كلمتك

تعرف على مباريات اليوم الاثنين في الجولة الـ 13 بدوري المحترفين - أخبار كلمتك

تعرف على مباريات اليوم الاثنين في الجولة الـ 13 بدوري المحترفين - أخبار كلمتك

أول إجراء من الاتحاد التونسي بعد الاشتباكات بمباراة الصفاقسي وسيمبا (فيديو) - أخبار كلمتك

أول إجراء من الاتحاد التونسي بعد الاشتباكات بمباراة الصفاقسي وسيمبا (فيديو) - أخبار كلمتك

غدا الثلاثاء .. الرياض على موعد مع حدث هام بشأن اليمن - أخبار كلمتك

غدا الثلاثاء .. الرياض على موعد مع حدث هام بشأن اليمن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

الحو ثيين يكشفون: تلقيآ طلبآ من عدن للمشاركة بهذا الأمر! - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الحو ثيين يكشفون: تلقيآ طلبآ من عدن للمشاركة بهذا الأمر! - أخبار كلمتك

الحو ثيين يكشفون: تلقيآ طلبآ من عدن للمشاركة بهذا الأمر! - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 09:27 صباحاً - كلمتك/ خاص

أعلن مجلس النواب الموالي للحوثيين في صنعاء عن إقرار مشروع قانون الاستثمار بصيغته النهائية، وذلك بعد دراسته من اللجان البرلمانية "التجارة والصناعة والشؤون المالية والتنمية والنفط.

ووفق الإعلان الرسمي الصادر عن برلمان الحو ثيين فان مشروع القانون الجديد من 99 مادة، ويهدف إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في اليمن من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار .

وكان اتحاد الغرف التجارية والصناعية بصنعاء قد اعلن تلقيه طلباً بإضافة عضوية الغرفة التجارية الصناعية بعدن وغرفة تجارة وصناعة حضرموت، إلى مشروع قانون الاستثمار الجديد، في وقت سابق من هذا الشهر.

ولم يصدر اي توضيح من قبل الجهات المعنية بالحكومة الشرعية حول ادعاءات الحو ثيين

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

عاجل: الجيش الإسرائلي يعلن إحباط هجوم من اليمن قبل وصولها الى هذا المكان! - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق