عقب قيام الح وثيين ببيع أملاك الدولة .. سياسي يتوقع حدوث هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 09:12 صباحاً - كلمتك/ خاص
قال السياسي عبدالسلام محمد أتوقع بيانا حكوميا يحذر من التعامل مع صكوك عقارات وأراضي الحوثيين، سواء بيع أو شراء بالذات في هذا التوقيت، حتى لو كانت بتواريخ قديمة،
واضاف :حيث ستخضع الدولة بعد إسقاط الحوثي كل صكوك العقارات والأراضي للتحقيق، لان الحوثيين حاليا يبيعون أملاك الدولة وأملاك خصومهم بحيل كثيرة.
واختتم: كما أنهم استثمروا في الأراضي والعقارات بمليارات الدولة من أموال البنك المركزي المنهوبة والمقدرة بأكثر من عشرين مليار دولار.
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