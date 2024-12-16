عقب قيام الح وثيين ببيع أملاك الدولة .. سياسي يتوقع حدوث هذا الأمر - أخبار كلمتك

قال السياسي عبدالسلام محمد ‏أتوقع بيانا حكوميا يحذر من التعامل مع صكوك عقارات وأراضي الحوثيين، سواء بيع أو شراء بالذات في هذا التوقيت، حتى لو كانت بتواريخ قديمة،

واضاف :حيث ستخضع الدولة بعد إسقاط الحوثي كل صكوك العقارات والأراضي للتحقيق، لان الحوثيين حاليا يبيعون أملاك الدولة وأملاك خصومهم بحيل كثيرة.

واختتم: كما أنهم استثمروا في الأراضي والعقارات بمليارات الدولة من أموال البنك المركزي المنهوبة والمقدرة بأكثر من عشرين مليار دولار.