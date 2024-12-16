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عقب قيام الح وثيين ببيع أملاك الدولة .. سياسي يتوقع حدوث هذا الأمر - أخبار كلمتك

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عقب قيام الح وثيين ببيع أملاك الدولة .. سياسي يتوقع حدوث هذا الأمر - أخبار كلمتك

عقب قيام الح وثيين ببيع أملاك الدولة .. سياسي يتوقع حدوث هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 09:12 صباحاً - كلمتك/ خاص

قال السياسي عبدالسلام محمد ‏أتوقع بيانا حكوميا يحذر من التعامل مع صكوك عقارات وأراضي الحوثيين، سواء بيع أو شراء بالذات في هذا التوقيت، حتى لو كانت بتواريخ قديمة، 

واضاف :حيث ستخضع الدولة بعد إسقاط الحوثي كل صكوك العقارات والأراضي للتحقيق، لان الحوثيين حاليا يبيعون أملاك الدولة وأملاك خصومهم بحيل كثيرة.

واختتم: كما أنهم استثمروا في الأراضي والعقارات بمليارات الدولة من أموال البنك المركزي المنهوبة والمقدرة بأكثر من عشرين مليار دولار.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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