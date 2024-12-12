دبلوماسي:المجلس الرئاسي يعلن بان صنعاء ستعود بعد عودة هذه المدينة - أخبار كلمتك

د

سام الغباري

في كلمات أشبه بقرع الطبول، يعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أن صنعاء ستعود كما عادت دمشق، وأن التاريخ لن يرحم عبدالملك طباطبا الحوثي. ستواجه صنعاء قدرها، لكنها لن ترضى بغير وجهها العربي الأصيل.

صنعاء، تلك التي اغتصبها الظلام يومًا، ستلفظ المحتل كما ترفض الأرض الطيبة بذور الخراب. عبدالملك طباطبا، الذي اعتقد أن الزمن صديقه، لن يجد أمامه سوى مصير يليق بكل طاغية خان شعبه وباع وطنه.

هي عودة مرتقبة، لا بالوعود وحدها بل بالعمل والصبر، لأن صنعاء، كغيرها من العواصم العربية، لا تنحني إلا للحقيقة. وتمامًا كما عادت دمشق من أيدي العابثين، ستُعاد صنعاء، مدينةً للفجر لا للموت، للحياة لا للظلام.

التاريخ يسير ببطء لكنه يصل؛ وعدٌ سيُكتب قريبًا: صنعاء تُحرر، والمجرمون يواجهون أقدارهم، مهما اعتلوا عروشهم المؤقتة.