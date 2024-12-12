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دبلوماسي:المجلس الرئاسي يعلن بان صنعاء ستعود بعد عودة هذه المدينة - أخبار كلمتك

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دبلوماسي:المجلس الرئاسي يعلن بان صنعاء ستعود بعد عودة هذه المدينة - أخبار كلمتك

دبلوماسي:المجلس الرئاسي يعلن بان صنعاء ستعود بعد عودة هذه المدينة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 01:27 صباحاً - كلمتك/خاص:

د
سام الغباري
في كلمات أشبه بقرع الطبول، يعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أن صنعاء ستعود كما عادت دمشق، وأن التاريخ لن يرحم عبدالملك طباطبا الحوثي. ستواجه صنعاء قدرها، لكنها لن ترضى بغير وجهها العربي الأصيل.

صنعاء، تلك التي اغتصبها الظلام يومًا، ستلفظ المحتل كما ترفض الأرض الطيبة بذور الخراب. عبدالملك طباطبا، الذي اعتقد أن الزمن صديقه، لن يجد أمامه سوى مصير يليق بكل طاغية خان شعبه وباع وطنه.

هي عودة مرتقبة، لا بالوعود وحدها بل بالعمل والصبر، لأن صنعاء، كغيرها من العواصم العربية، لا تنحني إلا للحقيقة. وتمامًا كما عادت دمشق من أيدي العابثين، ستُعاد صنعاء، مدينةً للفجر لا للموت، للحياة لا للظلام.

التاريخ يسير ببطء لكنه يصل؛ وعدٌ سيُكتب قريبًا: صنعاء تُحرر، والمجرمون يواجهون أقدارهم، مهما اعتلوا عروشهم المؤقتة.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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