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القبض على متهم بالتحرش الجنسي في عدن تسبب باضرار بالغة للسيارات اثناء مطاردته - أخبار كلمتك

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القبض على متهم بالتحرش الجنسي في عدن تسبب باضرار بالغة للسيارات اثناء مطاردته - أخبار كلمتك

القبض على متهم بالتحرش الجنسي في عدن تسبب باضرار بالغة للسيارات اثناء مطاردته - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:13 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الناشط صقر عبادي:عبر تنسيق مع إدارة البحث الجنائي وحدة مكافحة الإبتزاز الإلكتروني م/ عدن، تلقي القبض على المدعو ( ع،ع،ع،م،أ) يبلغ من العمر 38 عامًا، المتهم بقضية التحر*ش الجنسي والإبتزاز والتهديد، وأثناء تنفيذ أوامر القبض، #حاول المتهم الهروب من قبضة رجال الأمن بطريقة جنونية على متن سيارة نوع تويوتا ربع.
واضاف: وارتكاب عدة جر*ائم، الشروع بالق*تل والاضرار بالمال العام والاضرار بالمال الخاص، تم ملاحقة المتهم والقبض عليه وإحالته للجهات المختصة لأتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه حتى يكون عبرة للآخرين .

واختتم:تنبه إدارة البحث الجنائي المواطنين لمن تعرضت ممتلكاتهم للاضرار أثناء القبض على المتهم اليوم بشارع السجن بالمنصورة، عليهم بالحضور لإدارة البحث الجنائي، لتقديم بلاغ وشكوى رسمية حتى يتم إضافتها إلى ملف المتهم بالأخير الشكر موصول لمدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي ومدير إدارة البحث الجنائي ووكيل نيابة الأمن والبحث القاضي بسام غالب واخي وصديقي وخير من يمثل إدارة البحث الجنائي الملازم أول وليد فضل باعباد  والزميل يوسف العاقل ولكل عناصر إدارة البحث ووحدة مكافحة الإبتزاز الإلكتروني عدن، على الجهود التي بذلوها والاستجابة السريعة لشكاوي المواطنين ونشكر أيضا المواطنين بالمنصورة الذي كان لهم دور كبير بالتعاون مع رجال الأمن .

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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