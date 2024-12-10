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توقعات بموجة صقيع قاسية على هذه المدن اليمنية - أخبار كلمتك

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توقعات بموجة صقيع قاسية على هذه المدن اليمنية - أخبار كلمتك

توقعات بموجة صقيع قاسية على هذه المدن اليمنية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:05 صباحاً - كلمتك/ خاص

النشرة الانذارية المتوقعة لل24 ساعة القادمة  رقم      ( 1 / 12 )
التاريخ : 10/12/2024   الوقت : 10:30:00
الحالة الجوية : تبريد شديد و صقيع

أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح يومنا هذا :- 
قاع البون-عمران : 0
رصابه-ذمار : 0.4
صنعاء : 2
ذي ناعم -البيضاء : 2.3
بعدان-اب : 6.8

يتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر:
- طقس شديد البرودة و جاف على محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء) و مرتفعات (إب، الضالع، لحج ،أبين وغرب الجوف ) مع إمكانية تشكل الصقيع (الضريب) على بعض مناطق منها.
- طقس بارد على أجزاء من( غرب وجنوب مارب و مرتفعات( حجه ،المحويت، ريمه ، تعز، حضرموت و شبوه)).
-
يحذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة وبشده :-
- المواطنين في المناطق الأنفة الذكر من الطقس البارد و الشديد البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر خاصة من لديهم مناعة ضعيفة من كبار السن و الأطفال والمرضى .
- المزارعين بأخذ الحيطة والحذر من آثار الطقس الشديد البرودة و ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المزروعات  ، وكذلك رعاة الماشية ومربي النحل والدواجن بأواها في أماكن صحية و دافئة .
- يهيب المركز الوطني بالجهات الرسمية ذات العلاقة كل بموقعه و اختصاصه بضرورة اتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة  من التبريد الشديد وتكون الصقيع و متابعة النشرات الصادرة عنه.

الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد
المركز الوطني للارصاد

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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