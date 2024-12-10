توقعات بموجة صقيع قاسية على هذه المدن اليمنية - أخبار كلمتك

النشرة الانذارية المتوقعة لل24 ساعة القادمة رقم ( 1 / 12 )

التاريخ : 10/12/2024 الوقت : 10:30:00

الحالة الجوية : تبريد شديد و صقيع

أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح يومنا هذا :-

قاع البون-عمران : 0

رصابه-ذمار : 0.4

صنعاء : 2

ذي ناعم -البيضاء : 2.3

بعدان-اب : 6.8

يتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر:

- طقس شديد البرودة و جاف على محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء) و مرتفعات (إب، الضالع، لحج ،أبين وغرب الجوف ) مع إمكانية تشكل الصقيع (الضريب) على بعض مناطق منها.

- طقس بارد على أجزاء من( غرب وجنوب مارب و مرتفعات( حجه ،المحويت، ريمه ، تعز، حضرموت و شبوه)).

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يحذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة وبشده :-

- المواطنين في المناطق الأنفة الذكر من الطقس البارد و الشديد البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر خاصة من لديهم مناعة ضعيفة من كبار السن و الأطفال والمرضى .

- المزارعين بأخذ الحيطة والحذر من آثار الطقس الشديد البرودة و ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المزروعات ، وكذلك رعاة الماشية ومربي النحل والدواجن بأواها في أماكن صحية و دافئة .

- يهيب المركز الوطني بالجهات الرسمية ذات العلاقة كل بموقعه و اختصاصه بضرورة اتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة من التبريد الشديد وتكون الصقيع و متابعة النشرات الصادرة عنه.

الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد

المركز الوطني للارصاد