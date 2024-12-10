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صنعاء تتلقى طلباً رسمياً من عدن بهذا الأمر - أخبار كلمتك

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صنعاء تتلقى طلباً رسمياً من عدن بهذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء تتلقى طلباً رسمياً من عدن بهذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:22 صباحاً - كلمتك/ خاص

تلقت صنعاء لأول مرة منذ 10 أعوام رسالة رسمية من مدينة عدن.

وقال وزير المالية التابع لجماعة الحوثي عبدالجبار أحمد في تدوينة على ( إكس): في إطار جلسات التداول والنقاش مع اللجنة البرلمانية بدراسة مشروع قانون الاستثمار المقدم من وزارتي المالية والاقتصاد بحكومة التغيير والبناء، وصلتنا وثيقة خطاب هامة وملفتة من الغرفة التجارية الصناعية بمحافظتي عدن وحضرموت تطالب بإضافة تمثيلها في مجلس إدارة هيئة الاستثمار.

مضيفاً: أقرت اللجنة المجتمعة بالإجماع تضمين ماورد في الخطاب ضمن مشروع قانون الاستثمار الجديد.

موضحاً أن الخطاب يؤكد عدداً من الدلالات الهامة التي ينبغي الوقوف عليها أهمها أن الغرفة التجارية الصناعية بمحافظتي عدن وحضرموت لديها حس وطني عالي وتحرص على المشاركة في صنع القرار الاقتصادي في مستقبل البلاد بغض النظر عن الفرقة الحاصلة في اليمن.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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