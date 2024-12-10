أمريكا ترد على مبادرة صنعاء للسلام بعرقلة أهم ملف إنساني .. ماذا يحدث ؟ - أخبار كلمتك

وضعت أمريكا عائقاً جديداً أمام المفاوضات بين الحوثيين في صنعاء والسعودية من خلال عرقلتها أهم ملف إنساني وإفشال مبادرة أعلنتها صنعاء لتحقيق السلام في اليمن .

واعلنت الخارجية الامريكية فرض الخزانة عقوبات على اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في صنعاء ورئيسها عبدالقادر المرتضى في خطوة لتجميد ملف تبادل الاسرى وذلك بعد أن أعلنت صنعاء جاهزيتها لإجراء تبادل شامل .

واتخذت أمريكا الخطوة بعد 24 ساعة من إعلان جماعة الحوثي موافقتها على تشكيل لجنة إقتصادية مشتركة مع عدن بإشراف الأمم المتحدة لإدارة وتصدير النفط وإيداع إيراداتها لمواجهة عملية صرف مرتبات موظفي الدولة على أن تكون اللجنة المشتركة بمثابة الأساس لمعالجة بقية القضايا الاقتصادية والخدمية العالقة.

وجاءت الخطوة الامريكية في وقت اعلنت الخارجية الامريكية إجراء مبعوثها إلى اليمن تيم ليندركينغ جولة في المنطقة لـ "الدفع بجهود السلام" حسب قولها.