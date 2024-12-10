عاجل:مليشيا الحوثي تقوم بعملية هيكلة (وثائق) - أخبار كلمتك

عاجل:مليشيا الحوثي تقوم بعملية هيكلة (وثائق) - أخبار كلمتك

عاجل:مليشيا الحوثي تعلن عن تصعيد هو الأول من نوعه - أخبار كلمتك

عاجل:مليشيا الحوثي تعلن عن تصعيد هو الأول من نوعه - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: الأوضاع بغزة والتطورات في السودان حاضرة على جدول أعمال الرئيس خلال زيارته لأيرلندا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: الأوضاع بغزة والتطورات في السودان حاضرة على جدول أعمال الرئيس خلال زيارته لأيرلندا - أخبار كلمتك

شاهد، هتافات أعضاء الزمالك لرئيس النادي في الجمعية العمومية - أخبار كلمتك

شاهد، هتافات أعضاء الزمالك لرئيس النادي في الجمعية العمومية - أخبار كلمتك

مهند مجدي يجتمع برجال طائرة الأهلي قبل مواجهة برايا كلوب في البرازيل - أخبار كلمتك

مهند مجدي يجتمع برجال طائرة الأهلي قبل مواجهة برايا كلوب في البرازيل - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يفتتح مسجد سيدي علي الخواص بحضور محافظ القاهرة - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يفتتح مسجد سيدي علي الخواص بحضور محافظ القاهرة - أخبار كلمتك

مرافق جديدة لزيادة الجذب السياحي، مدبولي يتفقد تطوير ممشى بورسعيد (صور) - أخبار كلمتك

مرافق جديدة لزيادة الجذب السياحي، مدبولي يتفقد تطوير ممشى بورسعيد (صور) - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: بورسعيد تسهم  بـ54% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: بورسعيد تسهم  بـ54% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة - أخبار كلمتك

مباحثات مصرية أيرلندية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، غدا - أخبار كلمتك

مباحثات مصرية أيرلندية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، غدا - أخبار كلمتك

دار الكتب والوثائق تنظم سلسلة محاضرات لطالبات الأزهر - أخبار كلمتك

دار الكتب والوثائق تنظم سلسلة محاضرات لطالبات الأزهر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

أمريكا ترد على مبادرة صنعاء للسلام بعرقلة أهم ملف إنساني .. ماذا يحدث ؟ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أمريكا ترد على مبادرة صنعاء للسلام بعرقلة أهم ملف إنساني .. ماذا يحدث ؟ - أخبار كلمتك

أمريكا ترد على مبادرة صنعاء للسلام بعرقلة أهم ملف إنساني .. ماذا يحدث ؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:22 صباحاً - كلمتك/ خاص

وضعت أمريكا عائقاً جديداً أمام المفاوضات بين الحوثيين في صنعاء والسعودية من خلال عرقلتها أهم ملف إنساني وإفشال مبادرة أعلنتها صنعاء لتحقيق السلام في اليمن .

واعلنت الخارجية الامريكية فرض الخزانة عقوبات على اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في صنعاء ورئيسها عبدالقادر المرتضى في خطوة لتجميد ملف تبادل الاسرى وذلك بعد أن أعلنت صنعاء جاهزيتها لإجراء تبادل شامل .

واتخذت أمريكا الخطوة بعد 24 ساعة من إعلان جماعة الحوثي موافقتها على تشكيل لجنة إقتصادية مشتركة مع عدن بإشراف الأمم المتحدة لإدارة وتصدير النفط وإيداع إيراداتها لمواجهة عملية صرف مرتبات موظفي الدولة على أن تكون اللجنة المشتركة بمثابة الأساس لمعالجة بقية القضايا الاقتصادية والخدمية العالقة.

وجاءت الخطوة الامريكية في وقت اعلنت الخارجية الامريكية إجراء مبعوثها إلى اليمن تيم ليندركينغ جولة في المنطقة لـ "الدفع بجهود السلام" حسب قولها.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

تعيين المخلافي مديرا لقسم شرطة عصيفرة في تعز - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق