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تنبيه هام المسافرين إلى السعودية(تعرف عليه) ! - أخبار كلمتك

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تنبيه هام المسافرين إلى السعودية(تعرف عليه) ! - أخبار كلمتك

تنبيه هام المسافرين إلى السعودية(تعرف عليه) ! - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 08:59 صباحاً - كلمتك/ خاص

أطلق ناشطون تنبيه هام للمسافرين الى السعودية .

وقال الناشطون 
للأخوة المسافرين إلى المملكة العربية السعودية نرجو عدم أخذ هذه الأدوية الموضحة أدناه كونها من الممنوعات في السعودية.
حيازة هذه الادوية يعرضكم للسجن، علما انها ادوية مسموح بها في اليمن .
ساعدونا في  تعميم هذا المنشور لأهميته لان الكثير من الناس لاتعلم.
قائمة الادوية:

librax  tab      ليبراكس اقراص
Biralex tab بيرالكس اقراص 
Klarix tabكيلاركس اقراص 
Asia brex اسيا بركس
lambtrol لامبيترول 
libricol ليبريكول 
Dianixit ديانيكست 
Rafa dixit رفا ديكست
  وكذلك الأصناف التي تتشابه معها  وهي كثيرة جداً .
ادوية الصرع بشكل عام
ادوية القولون بشكل عام
المهديات والمسكنات بمافيها بعض من البندول والفوار وحق الزكام

أميدول، أوكسي كونتين، أوكسي فاست، تيلوكس، بيركوست، نيومورفان، ونيكوكودايين، ديدركس، برويوكسين، موجادون، نترازبيام، الفاكمين حقن ...
تنبيه
  الأفضل عرض العلاج على طبيب أو صيدلي قبل السفر  إذا كان من الأصناف التي تتشابه مع هذه الأصناف.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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