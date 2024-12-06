تنبيه هام المسافرين إلى السعودية(تعرف عليه) ! - أخبار كلمتك

أطلق ناشطون تنبيه هام للمسافرين الى السعودية .

وقال الناشطون

للأخوة المسافرين إلى المملكة العربية السعودية نرجو عدم أخذ هذه الأدوية الموضحة أدناه كونها من الممنوعات في السعودية.

حيازة هذه الادوية يعرضكم للسجن، علما انها ادوية مسموح بها في اليمن .

ساعدونا في تعميم هذا المنشور لأهميته لان الكثير من الناس لاتعلم.

قائمة الادوية:

librax tab ليبراكس اقراص

Biralex tab بيرالكس اقراص

Klarix tabكيلاركس اقراص

Asia brex اسيا بركس

lambtrol لامبيترول

libricol ليبريكول

Dianixit ديانيكست

Rafa dixit رفا ديكست

وكذلك الأصناف التي تتشابه معها وهي كثيرة جداً .

ادوية الصرع بشكل عام

ادوية القولون بشكل عام

المهديات والمسكنات بمافيها بعض من البندول والفوار وحق الزكام

أميدول، أوكسي كونتين، أوكسي فاست، تيلوكس، بيركوست، نيومورفان، ونيكوكودايين، ديدركس، برويوكسين، موجادون، نترازبيام، الفاكمين حقن ...

تنبيه

الأفضل عرض العلاج على طبيب أو صيدلي قبل السفر إذا كان من الأصناف التي تتشابه مع هذه الأصناف.