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الحوثي يشن هجوماً عنيفاً على هذه الدولة ويوجه أصابع الاتهام إلى الجميع - أخبار كلمتك

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الحوثي يشن هجوماً عنيفاً على هذه الدولة ويوجه أصابع الاتهام إلى الجميع - أخبار كلمتك

الحوثي يشن هجوماً عنيفاً على هذه الدولة ويوجه أصابع الاتهام إلى الجميع - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 05:31 مساءً - كلمتك/خاص

صرّح القيادي الحوثي، محمد علي الحوثي،  بأن الحرب التي تواجهها الجماعة ليست فقط على الأرض، بل تشمل "حرباً على مفردات ومفاهيم اللغة العربية"، معتبراً أن تلك المفاهيم تتعرض لتحريف من قبل "أمريكا والصهيونية"، حسب وصفه.

وأكد الحوثي على ضرورة التحرك الفوري لتصحيح ما وصفه بـ"المفاهيم المغلوطة" المتعلقة بالإرهاب، داعياً إلى ربط الإرهاب بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووجه الحوثي انتقادات حادة للجيوش العربية، متسائلاً عن دورها ومصير الموازنات الضخمة التي أنفقت عليها، قائلاً: "ماذا قدمت لفلسطين وهي تحاصر؟ ماذا قدمت لغزة وهي تباد؟"

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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