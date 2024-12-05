الحوثي يشن هجوماً عنيفاً على هذه الدولة ويوجه أصابع الاتهام إلى الجميع - أخبار كلمتك

صرّح القيادي الحوثي، محمد علي الحوثي، بأن الحرب التي تواجهها الجماعة ليست فقط على الأرض، بل تشمل "حرباً على مفردات ومفاهيم اللغة العربية"، معتبراً أن تلك المفاهيم تتعرض لتحريف من قبل "أمريكا والصهيونية"، حسب وصفه.

وأكد الحوثي على ضرورة التحرك الفوري لتصحيح ما وصفه بـ"المفاهيم المغلوطة" المتعلقة بالإرهاب، داعياً إلى ربط الإرهاب بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووجه الحوثي انتقادات حادة للجيوش العربية، متسائلاً عن دورها ومصير الموازنات الضخمة التي أنفقت عليها، قائلاً: "ماذا قدمت لفلسطين وهي تحاصر؟ ماذا قدمت لغزة وهي تباد؟"