تحذيرات عاجلة من خطر داهم خلال الساعات القادمة - أخبار كلمتك

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة الصغرى خلال الـ24 ساعة القادمة، نتيجة استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة المصاحبة لامتداد المرتفع الجوي السيبيري على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والصحارى.

ووفقاً للنشرة الجوية الصادرة عن المركز، ستشهد أجزاء من المحافظات الجبلية، بما في ذلك صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، والبيضاء، أجواء باردة إلى شديدة البرودة، مع احتمالية تكوّن الصقيع (الضريب) في بعض المناطق.

كما أشار المركز إلى أن الأجواء ستكون باردة إلى باردة نسبياً في المناطق المرتفعة من محافظات الضالع، إب، تعز، لحج، أبين، شبوة، حضرموت، مأرب، والجوف.

وأوردت النشرة أدنى درجات الحرارة المسجلة صباح اليوم في بعض محطات الرصد الجوي، حيث بلغت 4 درجات مئوية في ذمار، 4.6 في عمران، 4.8 في ذي ناعم بالبيضاء، و5 درجات في صنعاء.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتأثرة، خاصة كبار السن والأطفال والمزارعين، إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الأجواء الباردة وحماية المزروعات من تأثير الصقيع.