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تحذيرات عاجلة من خطر داهم خلال الساعات القادمة - أخبار كلمتك

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تحذيرات عاجلة من خطر داهم خلال الساعات القادمة - أخبار كلمتك

تحذيرات عاجلة من خطر داهم خلال الساعات القادمة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 05:31 مساءً - كلمتك/خاص

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة الصغرى خلال الـ24 ساعة القادمة، نتيجة استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة المصاحبة لامتداد المرتفع الجوي السيبيري على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والصحارى.

ووفقاً للنشرة الجوية الصادرة عن المركز، ستشهد أجزاء من المحافظات الجبلية، بما في ذلك صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، والبيضاء، أجواء باردة إلى شديدة البرودة، مع احتمالية تكوّن الصقيع (الضريب) في بعض المناطق.

كما أشار المركز إلى أن الأجواء ستكون باردة إلى باردة نسبياً في المناطق المرتفعة من محافظات الضالع، إب، تعز، لحج، أبين، شبوة، حضرموت، مأرب، والجوف.

وأوردت النشرة أدنى درجات الحرارة المسجلة صباح اليوم في بعض محطات الرصد الجوي، حيث بلغت 4 درجات مئوية في ذمار، 4.6 في عمران، 4.8 في ذي ناعم بالبيضاء، و5 درجات في صنعاء.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتأثرة، خاصة كبار السن والأطفال والمزارعين، إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الأجواء الباردة وحماية المزروعات من تأثير الصقيع.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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