هيجيلي موجوع، حفل تامر عاشور يرفع شعار "كامل العدد" في الرياض (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

هيجيلي موجوع، حفل تامر عاشور يرفع شعار "كامل العدد" في الرياض (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

وزير البترول يزور مقر بي بي العالمية لتفقد مركز خدمة الحفر عن بعد - أخبار كلمتك

وزير البترول يزور مقر بي بي العالمية لتفقد مركز خدمة الحفر عن بعد - أخبار كلمتك

مستشفى القوات المسلحة بالحلمية تستضيف خبيرا عالميا في جراحات عظام الكاحل والقدم - أخبار كلمتك

مستشفى القوات المسلحة بالحلمية تستضيف خبيرا عالميا في جراحات عظام الكاحل والقدم - أخبار كلمتك

لقور يكشف المستور: فضائح فساد تهز الجنوب - أخبار كلمتك

لقور يكشف المستور: فضائح فساد تهز الجنوب - أخبار كلمتك

الكشف عن خلافات حادة بين الحوثيين والإخوان والسبب هذه الدولة! - أخبار كلمتك

الكشف عن خلافات حادة بين الحوثيين والإخوان والسبب هذه الدولة! - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - المركز القومي للسينما يعلن الانتهاء من تصوير فيلم «تيار» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - المركز القومي للسينما يعلن الانتهاء من تصوير فيلم «تيار» - أخبار كلمتك

وزير العدل يستقبل رئيس النيابات العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية - أخبار كلمتك

وزير العدل يستقبل رئيس النيابات العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:48 - جدل بين «أمهات مصر» حول قرار امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:48 - جدل بين «أمهات مصر» حول قرار امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:48 - نادي قضاة مصر: إضراب القضاة وتعليق العمل بالمحاكم «شائعات مغرضة» - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:48 - نادي قضاة مصر: إضراب القضاة وتعليق العمل بالمحاكم «شائعات مغرضة» - أخبار كلمتك

مصر والهند تبحثان سبل تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية - أخبار كلمتك

مصر والهند تبحثان سبل تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

اليمن تحتفل بانتقال هذا الامر إلى قائمة اليونسكو - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اليمن تحتفل بانتقال هذا الامر إلى قائمة اليونسكو - أخبار كلمتك

اليمن تحتفل بانتقال هذا الامر إلى قائمة اليونسكو - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 05:14 مساءً - كلمتك/خاص

بارك وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، إدراج طقوس الحناء في قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة اليونسكو، إلى جانب 13 دولة عربية شقيقة. واعتبر هذا الاعتراف الدولي تأكيداً على غنى التراث اليمني وعمق الممارسات الثقافية والاجتماعية التي تتوارثها الأجيال.

وأشار الإرياني إلى أن الحناء تمثل رمزاً للفرح والجمال في الثقافة اليمنية والعربية، وتُستخدم في الحياة اليومية والمناسبات السعيدة، مما يعكس عراقة التقاليد المتجذرة في المجتمعات.

وأعرب الوزير عن شكره للدول الشقيقة على جهودها المشتركة في إعداد الملف، ولا سيما دولة الإمارات العربية المتحدة التي قدمت الملف إلى اليونسكو. كما أثنى على جهود بعثة اليمن لدى اليونسكو بقيادة السفير الدكتور محمد جميح، وفريق العمل في الوزارة، الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز.

ووجه الإرياني شكره لمنظمة اليونسكو واللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي، التي اعتمدت إدراج طقوس الحناء خلال دورتها التاسعة عشرة المنعقدة في جمهورية باراغواي بين 2 و7 ديسمبر 2024.

هذا الإنجاز يُعد خطوة هامة في تعزيز الهوية الثقافية اليمنية وحماية تراثها للأجيال القادمة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

تحذير من حدوث امر خطير في. اليمن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق