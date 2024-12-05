اليمن تحتفل بانتقال هذا الامر إلى قائمة اليونسكو - أخبار كلمتك

بارك وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، إدراج طقوس الحناء في قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة اليونسكو، إلى جانب 13 دولة عربية شقيقة. واعتبر هذا الاعتراف الدولي تأكيداً على غنى التراث اليمني وعمق الممارسات الثقافية والاجتماعية التي تتوارثها الأجيال.

وأشار الإرياني إلى أن الحناء تمثل رمزاً للفرح والجمال في الثقافة اليمنية والعربية، وتُستخدم في الحياة اليومية والمناسبات السعيدة، مما يعكس عراقة التقاليد المتجذرة في المجتمعات.

وأعرب الوزير عن شكره للدول الشقيقة على جهودها المشتركة في إعداد الملف، ولا سيما دولة الإمارات العربية المتحدة التي قدمت الملف إلى اليونسكو. كما أثنى على جهود بعثة اليمن لدى اليونسكو بقيادة السفير الدكتور محمد جميح، وفريق العمل في الوزارة، الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز.

ووجه الإرياني شكره لمنظمة اليونسكو واللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي، التي اعتمدت إدراج طقوس الحناء خلال دورتها التاسعة عشرة المنعقدة في جمهورية باراغواي بين 2 و7 ديسمبر 2024.

هذا الإنجاز يُعد خطوة هامة في تعزيز الهوية الثقافية اليمنية وحماية تراثها للأجيال القادمة.