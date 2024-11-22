الكابتن قيس محمد يتحدث عن هذه الأمر ويصفه بالصادم - أخبار كلمتك

علق الكابتن قيس محمد على وفاة الشاب محمد عباس شقيق نجم نادي التلال والمنتخبات الوطنية لكرة القدم، عادل عباس
وقال قيس محمد في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:
تعازينا الحارة لنجمنا عادل عباس في وفاة شقيقة الأكبر محمد غرقاً في البحر ..
الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته يامحمد ياطيب القلب والروح ..
وتابع قيس محمد في تعليقه قائلاً:
والله صدمة لنا عند سماعنا خبر وفاتك ولكن لا اعتراض على حكم الله ..
واختتم بالقول:
نسأل الله أن يصبرك أبني عادل ويصبر والديك وأهلك جميعاً ويصبرنا على فراق طيب القلب وبشوش الوجه صاحب الابتسامة الجميلة الصادقة الدائمة على وجهه محمد رحمه الله علية …
نحتسبه شهيد والله حسيبه ….
إنا لله وأنا آليه راجعون…
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