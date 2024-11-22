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الكابتن قيس محمد يتحدث عن هذه الأمر ويصفه بالصادم - أخبار كلمتك

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الكابتن قيس محمد يتحدث عن هذه الأمر ويصفه بالصادم - أخبار كلمتك

الكابتن قيس محمد يتحدث عن هذه الأمر ويصفه بالصادم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 05:47 مساءً - كلمتك: خاص

 

علق الكابتن قيس محمد على  وفاة الشاب محمد عباس شقيق نجم نادي التلال والمنتخبات الوطنية لكرة القدم، عادل عباس

وقال قيس محمد في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:
تعازينا الحارة لنجمنا عادل عباس في وفاة شقيقة  الأكبر محمد غرقاً في البحر ..
الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته يامحمد ياطيب القلب والروح ..


وتابع قيس محمد في تعليقه قائلاً:
والله صدمة لنا عند سماعنا خبر وفاتك ولكن لا اعتراض على حكم الله ..

واختتم بالقول:
نسأل الله أن يصبرك أبني  عادل ويصبر والديك وأهلك جميعاً ويصبرنا على فراق طيب القلب وبشوش الوجه صاحب الابتسامة الجميلة الصادقة الدائمة على وجهه محمد رحمه الله علية …
نحتسبه شهيد والله حسيبه ….
إنا لله وأنا آليه راجعون…

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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