مامور كريتر يغادر صوب البحرين - أخبار كلمتك

شارك مدير عام مديرية صيرة في العاصمة عدن الدكتور محمود بن جرادي، ومدير عام الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية والأثرية بعدن المهندس ناصر عبدالرزاق، في ورشة العمل التدريبية حول مراجعة القائمة التمهيدية الخاصة باتفاقية التراث العالمي لبلادنا، في العاصمة البحرينية المنامة، خلال الفترة من 17 حتى 20 من شهر نوفمبر الجاري.

وتعد الورشة التي تقام بالتعاون بين المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في المنامة مع مكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، بمثابة جزء من مشروع "التوظيف الشبابي عبر التراث والثقافة في بلادنا"، الممول من الاتحاد الأوروبي، كما تُعد هذه الورشة ختامًا لبرنامج تدريبي موسع سبقه ثلاث ورش تدريبية عُقدت عبر الإنترنت خلال الأشهر الماضية.

وتركز الورشة بمشاركة أكثر من 20 خبيراً وممثلاً عن مختلف القطاعات العامة والخاصة المهتمة بمجال التراث في بلادنا، على تعزيز مهارات المشاركين في مجال إدارة وصون التراث العالمي، ومراجعة القائمة المؤقتة للمواقع اليمنية المرشحة لقائمة التراث العالمي، وبحث سبل إعداد ملفات الترشيح وفقًا لمعايير اليونسكو، وذلك بهدف تطوير استراتيجيات مستدامة لإدارة التراث الثقافي والطبيعي في بلادنا، وتسليط الضوء على أهميته في الحفاظ على الهوية الوطنية والتنمية المحلية.