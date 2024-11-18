أول تصريح بشأن القبض على مرتكب مجزرة صنعاء والذي فر إلى مناطق الشرعية - أخبار كلمتك

صرح متحدث شرطة تعز أسامة الشرعبي بشأن القاء القبض على قاتل عائلته في صنعاء

وقال الشرعبي في تصريح الليلة:

في الوقت الذي دأبت فيه مليشيات الانقلاب السلالية على استقبال وحماية ودعم كل المطلوبين الأمنيين الفآرين من العدالة في نطاق الشرعية

وتابع بالقول: فقد جسدت شرطة تعز أسمى معاني المهنية والوطنية والانسانية والمسؤولية يوم أمس بضبط مطلوب أمني بجريمة بشعة هزت الرأي العام والتي حدثت في العاصمة المحتلة صنعاء يوم الجمعة وفر مرتكبها إلى تعز الشرعية ضناً منه أن أجهزة الأمن فيها لن تتنبه له أو انها ستتعامل بمثل ما تتعامل به عصابات الاجرام الميليشاوية وتوفر له الحماية والغطاء؛ إلا أنه وقع في قبضة رجال الأمن وسينال جزاءه.



واختتم الشرعبي بالقول:

شكراً لبواسل أمننا وعيوننا الساهرة.

هذا وقالت شرطة مدينة تعز (وسط اليمن) خلال الساعات الماضية إنها تمكنت من ضبط قاتل عائلته ( 4 أشخاص ) التي حدثت في العاصمة صنعاء يوم الجمعة الماضية.

وقال بيان صادر عن الشرطة: تم ضبط المدعو "بلال علي عبده محمد القحطاني" المنفذ لجريمة القتل الشنيعة التي حدثت في العاصمة المحتلة صنعاء يوم الجمعة الماضية الموافق ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤م، والتي راح ضحيتها أربعة اشخاص من اسرته وهم (الاب، الأم، الأخت، الأخ).

وأضاف: سيتم التحقيق معه وإحالته إلى جهة الاختصاص.