تصريحات نارية من رياض محرز ضد منتقديه - أخبار كلمتك

تصريحات نارية من رياض محرز ضد منتقديه - أخبار كلمتك

الركراكي يكشف بديل أشرف حكيمي أمام ليسوتو - أخبار كلمتك

الركراكي يكشف بديل أشرف حكيمي أمام ليسوتو - أخبار كلمتك

الإعلان عن قيادة جديدة لمأرب(اسماء) - أخبار كلمتك

الإعلان عن قيادة جديدة لمأرب(اسماء) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كواليس حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كواليس حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

السفير علاء حجازي يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائما لمصر بالأمم المتحدة - أخبار كلمتك

السفير علاء حجازي يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائما لمصر بالأمم المتحدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:05 - الرئيس السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:05 - الرئيس السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يتراجع 10 جنيهات في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يتراجع 10 جنيهات في سوق العبور - أخبار كلمتك

تعرف على مواصفات سيارة إكسيد الجديدة - أخبار كلمتك

تعرف على مواصفات سيارة إكسيد الجديدة - أخبار كلمتك

بنك كبير يدشن خدمة مميزة لاول مرة في عدن - أخبار كلمتك

بنك كبير يدشن خدمة مميزة لاول مرة في عدن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

عاجل :بريطانيا تعلن عن انفجار صاروخ استهدف سفينة في خليج عدن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عاجل :بريطانيا تعلن عن انفجار صاروخ استهدف سفينة في خليج عدن - أخبار كلمتك

عاجل :بريطانيا تعلن عن انفجار صاروخ استهدف سفينة في خليج عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 02:00 مساءً - كلمتك/ خاص

افادت هيئة بحرية بريطانية عن انفجار صاروخ قرب سفينة على بعد 60 ميلاً جنوب سواحل عدن .

ويذكر ان الصاروخ الذي حاول استهداف السفينة في خليج عدن أُطلق من مدينة إب

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

عودة نظام تسديد خدمة يمن 4g في المكلا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق