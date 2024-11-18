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عودة نظام تسديد خدمة يمن 4g في المكلا - أخبار كلمتك

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عودة نظام تسديد خدمة يمن 4g في المكلا - أخبار كلمتك

عودة نظام تسديد خدمة يمن 4g في المكلا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 09:10 صباحاً - كلمتك/ خاص

أفاد مصدر محلي عن ‏عودة نظام تسديد خدمة yemen 4G بمدينة المكلا .

وذلك عبر مكاتب المؤسسة العامة للاتصالات بالمكلا: 
(سنترال فوة - سنترال المكلا - مكتب حي السلام).

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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