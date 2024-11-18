غداً الثلاثاء: طبق خيري لدعم "مرضى سرطان الأطفال" في عدن - أخبار كلمتك

تدعو جمعية أصدقاء مرضى الأطفال الخيرية في عدن كافة أهل الخير إلى المشاركة في طبقها الخيري الثامن عشر، والذي سيقام غداً الثلاثاء الموافق 19/12/2024، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً، في ساحة مستشفى الصداقة التعليمي.

يهدف هذا الحدث الخيري السنوي إلى جمع التبرعات اللازمة لتوفير العلاج والرعاية الصحية للأطفال المصابين بالسرطان وأسرهم في عدن.

وتؤكد الجمعية أن كل تبرع، مهما صغر، يساهم بشكل كبير في إنقاذ حياة طفل مريض.

للتواصل والتبرع لصالح "مرضى السرطان الأطفال" رقم الجوال: 77451644 رقم الحساب البنكي: 14619345 واتس آب: 720385998 .