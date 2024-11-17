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توسع كبير وخطير لمليشيا الحوثي من خلال هذا الأمر - أخبار كلمتك

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توسع كبير وخطير لمليشيا الحوثي من خلال هذا الأمر - أخبار كلمتك

توسع كبير وخطير لمليشيا الحوثي من خلال هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 09:10 مساءً - كلمتك: خاص

 


أفادت مصادر ان مليشيا الحوثي شرعت في توسيع زراعة شبكات الألغام بمحافظة الحديدة


واكدت المصادر ان المليشيا زرعت شبكات الألغام شملت المزارع والمنازل في القرى التي هجرت سكانها خلال اليومين الماضيين في مديرية الجراحي ومنطقة منظر الحدودية لمدينة ‎الحديدة ومديرية الدريهمي وبعض المناطق الساحلية التابعة لمديريتي التحيتا وبيت الفقيه.

 

واوضحت المصادر ان المليشيا تعمل بوتيرة عالية ليل نهار بهدف تحويل الأراضي إلى حقل ألغام كبير يمتد على طول الشريط الساحلي ومناطق التماس مع أبطال القوات المشتركة بالمحافظة.

ويعتبر ضحايا الألغام الحوثية في الحديدة جميعهم مدنيين وبلغ عددهم بحسب آخر إحصائية 945 شهيدًا وأكثر من 1500 جريح معظمهم من النساء والأطفال.. ويعانون من تشوهات وإعاقات دائمة وهناك ضحايا لم يتم توثيقهم بسبب تكتم المليشيات في المناطق التي تسيطر عليها.

وتمثل هذه الألغام تهديدًا خطيرًا لحاضر ومستقبل الحديدة خاصة وأنها تزرع بشكل عشوائي ودون خرائط.
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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