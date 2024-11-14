شاهد بالفيديو.. غارة امريكية تستهدف قيادات بارزة تقوم بهذا الامر - أخبار كلمتك

قال مصدر محلي: تعرضت هذه المركبة لقصف بطائرة مسيرة أمريكية (الثلاثاء) أثناء مرورها في الطريق الرابط بين منطقة " ذي سنام و العروين" في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء.

واضاف: 3 عناصر من الحوثيين متخصصين في إطلاق الصواريخ كانوا على متنها.. ترجلوا منها قبل القصف بدقائق ولم يتعرض أحد منهم لأذى.

واختتم:الحوثيون يستخدمون مناطق مأهولة عدة بالمديرية لإطلاق الصواريخ الباليستية، بما في ذلك باحة المعهد التقني وقرب مستشفى المدينة وكذا خلف جبل "الحيد الأحمر" شمال مدينة الصومعة مركز المديرية.

فارس الحميري