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شاهد بالفيديو.. غارة امريكية تستهدف قيادات بارزة تقوم بهذا الامر - أخبار كلمتك

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شاهد بالفيديو.. غارة امريكية تستهدف قيادات بارزة تقوم بهذا الامر - أخبار كلمتك

شاهد بالفيديو.. غارة امريكية تستهدف قيادات بارزة تقوم بهذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 01:07 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال مصدر محلي: تعرضت هذه المركبة لقصف بطائرة مسيرة أمريكية (الثلاثاء) أثناء مرورها في الطريق الرابط بين منطقة " ذي سنام و العروين" في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء.
واضاف: 3 عناصر من الحوثيين متخصصين في إطلاق الصواريخ كانوا على متنها.. ترجلوا منها قبل القصف بدقائق ولم يتعرض أحد منهم لأذى.
واختتم:الحوثيون يستخدمون مناطق مأهولة عدة بالمديرية لإطلاق الصواريخ الباليستية، بما في ذلك باحة المعهد التقني وقرب مستشفى المدينة وكذا خلف جبل "الحيد الأحمر" شمال مدينة الصومعة مركز المديرية.
فارس الحميري

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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