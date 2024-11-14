اثيوبي يقتل الصيعري واقربائه ينتقمون له ويقومون بقتله - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 12:51 صباحاً - كلمتك/خاص:
اقدم راعي اغنام اثيوبي على قتل الحضرمي الكفيل والمسوول عليه برعاية الاغنام يوم امس بالعبر .
اقدم راعي اغنام اثيوبي على قتل الحضرمي الكفيل والمسوول عليه برعاية الاغنام يوم امس بالعبر .
وقال مواطنون:ان اثيوبي اقدم على قتل الصيعري بالعبر بسبب مشادات كلامية حيث كان الصيعري واضع سلاحه بجنبه اخذه الاثيوبي وقتله وقام بنهب الشاص حق الصيعري
واضافوا:جاء اقرباء الصيعري وطاردوا الاثيوبي الذي رفض التوقف واطلقوا النار على الشاص ماتسبب بمقتله على الفور
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