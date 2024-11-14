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اثيوبي يقتل الصيعري واقربائه ينتقمون له ويقومون بقتله - أخبار كلمتك

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اثيوبي يقتل الصيعري واقربائه ينتقمون له ويقومون بقتله - أخبار كلمتك

اثيوبي يقتل الصيعري واقربائه ينتقمون له ويقومون بقتله - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 12:51 صباحاً - كلمتك/خاص:

اقدم راعي اغنام اثيوبي على قتل الحضرمي الكفيل والمسوول عليه برعاية الاغنام يوم امس بالعبر .
وقال مواطنون:ان اثيوبي اقدم على قتل الصيعري بالعبر بسبب مشادات كلامية حيث كان الصيعري واضع سلاحه بجنبه اخذه الاثيوبي وقتله وقام بنهب الشاص حق الصيعري
واضافوا:جاء اقرباء الصيعري وطاردوا الاثيوبي الذي رفض التوقف واطلقوا النار على الشاص ماتسبب بمقتله على الفور
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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