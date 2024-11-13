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كوادر ثانوية ابان ينظمون وقفة احتجاجية جديدة ويعلنون هذا الامر - أخبار كلمتك

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كوادر ثانوية ابان ينظمون وقفة احتجاجية جديدة ويعلنون هذا الامر - أخبار كلمتك

كوادر ثانوية ابان ينظمون وقفة احتجاجية جديدة ويعلنون هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 03:39 مساءً - كلمتك/خاص:

بعد سلسلة من التظلمات والوقفات الاحتجاجية التي أقيمت في ثانوية أبان بسبب تهميش كوادر أبان وظلمهن من قبل إيمان شرجبي مديرة تربية صيرة حاليا ، وبعد تجاهل كل المطالب المعلنة في الوقفات السابقة
وبعد تطاول مأمور مديرية صيرة على كوادر الثانوية والتهديد بإيقافنا عن العمل ،بعد كل ذلك لم نجد الإنصاف !! ولاحول ولاقوة إلا بالله ؛  لذلك قمنا صباح اليوم بوقفة احتجاجية تم فيها الإعلان عن مطالبنا التالية  : 
١ ) ترشيح الوكيلة الأستاذة بلقيس محمد عوض مديرة لثانوية أبان .
٢ ) إزاحة الظلم عن المشرفة الصحية وإعادتها إلى عملها .
٣) عدم تدخل مديرة تربية صيرة في الشؤون الداخلية للثانوية 
٤) نطالب المأمور بالاعتذار لكوادر الثانوية بسبب تطاوله عليهن وتهديدهن بالتوقيف عن العمل .

نرجو الاستجابة لهذه المطالب التي تعد من أبسط حقوقنا ، فيكفي ما يعاني المعلم اليوم من وضع معيشي صعب وقاس ، فحتى أبسط حقوقنا صارت مهدرة ولا حياة لمن تنادي ..فهل سنجد آذان صاغية وسرعة التدخل لاحتواء الوضع؟!وهل سيرفع الظلم عنا ؟!أم سيزداد الظلم والتهميش بسلطة القوة ؟!
ولاحول ولاقوة إلا بالله
حسبنا الله ونعم الوكيل

كوادر ثانوية أبان للبنات 
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ م

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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