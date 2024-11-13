عاجل:اندلاع اشتباكات بالاسلحة الثقيلة - أخبار كلمتك

اندلعت اشتباكات قبلية بالاسلحة الثقيلة في شبوة قبل قليل.
وقال مواطنون:اندلعت اشتباكات قبلية عنيفة بين قبيلتي آل دهمر وآل بحري في منطقة بيحان الرونة، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة
واضافوا: وذلك على خلفية مقتل أحد أبناء آل دهمر. تأتي هذه المواجهات وسط غياب تام لدور السلطة المحلية في المديرية والمحافظة
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صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 01:38 مساءً - كلمتك/خاص:
اندلعت اشتباكات قبلية بالاسلحة الثقيلة في شبوة قبل قليل.
اندلعت اشتباكات قبلية بالاسلحة الثقيلة في شبوة قبل قليل.
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