إنهيار أجزاء من سقف مدرسة ابتدائية في لحج - أخبار كلمتك

انهارت أجزاء من سقف مدرسة الصدف الابتدائية، بمنطقة رأس العارة بمديرية المضاربة بلحج، مما أثار حالة من الذعر بين الطلاب وذلك أثناء تواجد الطلاب في المدرسة، ولحسن الحظ لم يسفر عن إصابات،

وقال أهالي وأولياء أمور الطلاب أن المدرسة باتت تشكل خطراً على أبنائهم، وقد أصبحت على وشك، انهيار باقي أجزاء السقف، في اي لحظة،

واضافوا : الأهالي وأولياء أمور طلاب المدرسة، أن بعد تعرض أجزاء من سقف المدرسة إلى الإنهيار والذي كاد سوف أن يودي الى كارثة على الطلاب، في حال استمرار الطلاب بالدراسة داخل المدرسة، وسقف مبنى المدرسة، كما هو دون أي معالجة،

وأكدوا: أن طلاب المدرسة انتقلوا لمواصلة الدراسة داخل صفوف جاهزة مدعومة من مركز الملك سلمان، والمكون من فصلين، ولكن تمكن المشكلة في الازدحام للطلاب نتيجة عدم قدرة استيعاب كثرة العدد، داخل فصلين، فيما بعض الطلاب يدرسون أيضاً داخل مسجد قديم مبني من الطين، و أن الازدحام على فصلين لعدد كبير من الطلاب، في ظل انتشار الأمراض الفيروسية، خاصة في هذي الايام، يودي الى انتقال العدوى بين أوساط الطلاب، بينما تفتقد المنطقة إلى مرفق صحي،

وناشد الأهالي وأولياء أمور الطلاب السلطة المحلية بإعادة النظر في أوضاع الطلاب وعمل حل لهذه المدرسة، قائلين: نريد بناء حتى فصلين دراسيين، او حتى مدرسة، حسب قولهم.