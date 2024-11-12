الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:01 - يتصدرها الكاميرون وناميبيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:01 - يتصدرها الكاميرون وناميبيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

تطور جديد بشان منع تصدير الخردة الى الخارج - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تطور جديد بشان منع تصدير الخردة الى الخارج - أخبار كلمتك

تطور جديد بشان منع تصدير الخردة الى الخارج - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 08:10 مساءً - كلمتك/خاص:

بعث عدد من تجار الخردة بمذكرة الى وزير التجارة والصناعة جاء فيها:

الأخ / معالي وزير التجارة والصناعة       المحترم

الموضوع الاتفاق بين شركة المكلا للحديد والصلب وتجار الحديد الخردة

نود الإفادة بأنه :

اولاً : يوجد قرار من المحكمة الإدارية بمنع تصدير الحديد الخردة الى خارج البلد بناء على القضية المرفوعة من قبل مصانع الحديد الصلب المحلية لما قبل الحرب ٢٠١٥م. ونظراً للظروف القاهرة توقفت مصانع الحديد وعلق قرار المحكمة الإدارية بموجب دعوى من تجار الحديد الخردة وبموجبه تم السماح لتجار الحديد الخردة بالتصدير إلى حين إعادة تشغيل مصانع الحديد الوطنية وفق القضية المنظورة أمام المحكمة.

ثانيا: أصدرت المحكمة قرار بمنع التصدير بناءً على طلب الهيئة العامة للتأمينات بعد منحها فرصة استثمار الحديد الخردة كونها شريك في شركة المكلا للحديد الصلب ولتنمية مواردها من خلال انشاء شركة لتجارة واستثمار الحديد الخردة وهي طور التأسيس.

ثالثاً توصلت الأطراف الى توقيع محضر اتفاق بين تجار الحديد الخردة والمصنع الوحيد الذي تم تشغيله بموجب تأكيد وزارة الصناعة والتجارة تحت رعاية اتحاد الغرف التجارية والصناعية بالعاصمة عدن والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات حيث تم تحديد الكمية المطلوبة للطاقة الإنتاجية والمقدرة ب (۱۰) الف طن شهرياً وبموجب ذلك تعهد تجار الحديد الخردة بتوفير الكمية المطلوبة للمصنع وتسويق ما زاد عن حاجته محلياً وخارجياً.

مرفق بهذا الوثائق التالية :

. محضر - الاتفاق بين تجار الحديد الخردة وشركة المكلا للحديد والصلب والمعمد من قبل الغرفة التجارية والصناعية / عدن والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.

. تعهد تجار الحديد الخردة بتوفير الكمية المطلوبة لمصنع المكلا للحديد والمصانع التي يتم تشغيلها لاحقاً الى حين انشاء الكيان القانوني للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لاستثمار وتجارة الحديد الخردة.

. كشف بأسماء تجار الحديد الخردة.

وعليه ،،

لزم عرض المعالجات المتفق عليها للتكرم بالاطلاع وتمكين الأطراف من تنفيذها.

أبوبكر سالم باعبيد
نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية

علي ناصر الهدار
رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

في تطور خطير.. خصخصة الكهرباء - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق