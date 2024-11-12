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لقاء تاريخي يجمع الرئيس علي ناصر محمد بشيخ قبيلة الجعادنة حيدرة علي جبران - أخبار كلمتك

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لقاء تاريخي يجمع الرئيس علي ناصر محمد بشيخ قبيلة الجعادنة حيدرة علي جبران - أخبار كلمتك

لقاء تاريخي يجمع الرئيس علي ناصر محمد بشيخ قبيلة الجعادنة حيدرة علي جبران - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 07:48 مساءً - كلمتك/خاص:


استقبل الرئيس علي ناصر محمد في منزله بالقاهرة وفداً من أبناء قبيلة الجعادنة برئاسة الشيخ حيدر علي جبران. 
وقد رحب الرئيس علي ناصر بالوفد الزائر، مشيداً بدور قبيلة الجعادنة النضالي مع الوطن   والتضحيات الجسام التي قدمتها قبيلة الجعادنة على مر التاريخ،

وأكد الرئيس علي ناصر محمد على أهمية دور القبائل في بناء الوطن الجديد، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. كما شدد على ضرورة تكاتف جميع ابناء الوطن وتوحيد صفوفهم لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن.
من جانبه، أعرب الشيخ حيدر علي جبران عن بالغ شكره وتقديره للرئيس علي ناصر محمد على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وأكد أن قبيلة الجعادنة ستظل وفية لدينها ووطنها، وستواصل تقديم كل ما تستطيع من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.
وقد شهد اللقاء نقاشات مثمرة حول الأوضاع في الوطن، والتحديات التي تواجهها المحافظات الجنوبية، خاصة محافظة أبين. واتفق الحاضرون على ضرورة العمل معاً من أجل إيجاد حلول سلمية للأزمات القائمة، وبناء وطن موحد قوي.
و شهد اللقاء بعض الكلمات  وحيث ألقى الشاعر محمد أحمد الجعدني  قصيدة مؤثرة تناولت معاناة الوطن بشكل عام ومحافظة أبين بشكل خاص. وقد نالت القصيدة استحسان الحاضرين الذين عبروا عن إعجابهم الشديد بجمال العبارة وقوة المعنى. وكانت القصيدة بمثابة صرخة عبرت عن آمال وتطلعات أبناء المحافظة في تحقيق التنمية الشاملةوالعادلة، 
حيث تلتها كلمة متميزة للإعلامي  الفضلي حيث أكد الإعلامي رمزي الفضلي أن قبائل أبين تتمتع اليوم بمستوى عالٍ من الوعي والإدراك، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المحافظة في تجاوز المحن و أشاد بدور القبائل في الصمود والتكاتف لمواجهة التحديات التي تواجههم، مؤكدًا على أهمية دورهم في تجاوز المحن حيث اكد الفضلي  ان استقبال الرئيس  علي ناصر محمد وفداً من قبيلة الجعادنة في  هذا اللقاء يحمل في طياته دلالاتٍ عميقة، فهو يعكس مدى التقدير الذي يكنه الرئيس للقبيلة، ويؤكد على أهمية التواصل المستمر بين القيادة والشعب
وفي نهاية اللقاء، تم التقاط صورة جماعية تذكارية جمعت الرئيس علي ناصر محمد بوفد قبيلة الجعادنة، والتي ستظل شاهداً على هذا اللقاء التاريخي.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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