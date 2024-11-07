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أحمد عز بعد تكريمه بمهرجان القاهرة: كان حلمى دعوة لحضوره واليوم أنا بالصفوف الأولى - أخبار كلمتك

أحمد عز بعد تكريمه بمهرجان القاهرة: كان حلمى دعوة لحضوره واليوم أنا بالصفوف الأولى - أخبار كلمتك

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‏عاجل:اول تحرك لرئيس الوزراء بشان انقطاع الكهرباء بعدن - أخبار كلمتك

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‏عاجل:اول تحرك لرئيس الوزراء بشان انقطاع الكهرباء بعدن - أخبار كلمتك

‏عاجل:اول تحرك لرئيس الوزراء بشان انقطاع الكهرباء بعدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 03:25 مساءً - كلمتك/خاص:

عقد#مجلس_الوزراء اجتماعاً استثنائياً برئاسة ‎#رئيس_الوزراء الدكتور أحمد عوض ‎#بن_مبارك،.

وكرس لمناقشة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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