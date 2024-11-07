صدور مذكرة استدعاء ضد ناشط بارز في عدن - أخبار كلمتك

صدرت مذكرة استدعاء بحق الناشط نصر اللحجي بعدن على خلفية شكوى ضده.

وقال الناشط نصر اللحجي:نخضع وننصاع بكل فرح وسرور

للنظام والقانون وللتنويه فقط:

اسمي نصر علي فضل علي

العنوان/ عدن __ المنصورة __ منازل الشرطة

وحدة الشهيد ناصر محمد صالح منزل رقم ٩

المهنة/ موظف حكومي ولست موظف في القطاع

الخاص.

واضاف:

والأهم من ذلك يوجد ثلاثة اشخاص يحملون إسم

نصراللحجي في المنطقة التي اسكن فيها.

والأهم من الأهم من ذلك أتمنى في قادم الأيام

أن يتم إرسال الاستدعاء لي كمواطن عبر قسم

الشرطة أو اللجان الأهلية بحسب القانون وليس

عبر كل من هب ودب.

واختتم:

مع كل إحترامي وتقديري للأخ ابوبكر جبر نائب

مدير امن عدن والاخ مدير البحث الجنائي عدن

وكل ضباط وافراد آمن عدن الذين نحن منهم

وهم منا.

واؤوكد بإني مؤمن بإن المواطن هو رجل الأمن الأول

نصر اللحجي

ولمن يحاولون زعزعة الثقة بيننا وبين رجال الأمن

أقول لهم:

إن قلتم جن قلنا مائة جن بانعتجن وانعجن

الدنيا عجين.