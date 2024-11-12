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إنهيار جديد للريال اليمني مع قرب هذا الأمر (صدمة) - أخبار كلمتك

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إنهيار جديد للريال اليمني مع قرب هذا الأمر (صدمة) - أخبار كلمتك

إنهيار جديد للريال اليمني مع قرب هذا الأمر (صدمة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 07:48 مساءً - كلمتك: خاص

تحدث رئيس قسم ادارة الموازنة لدى وزارة المالية بمحافظة تعز"صلاح حميد القباطي عن إنهيار جديد للريال اليمني
 

وقال القباطي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

إنهيار جديد للريال اليمني
#مع_قرب_صرف_مرتبات_اكتوبر
مع اقتراب صرف مرتبات شهر أكتوبر يبدا باانهيار الريال اليمني أمام العملات الاجنبية قد كان قبل عشر أيام ثبت الريال السعودي عند 535 ريالاً قعيطياً
 

وتابع بالقول:والأن يبدا بالتعشيق للطلوع بسبب صرف المرتبات واتوقع وصول الريال السعودي حتي 560 ريالاً ومع كل صرف للرواتب يبدا بالانهيار دون وجود سياسة نقدية بمعالجة الامر وموارد الدولة ضايعة.

واختتم بالقول:
طبعاً يبدا التباشير إنهيار الريال اليمني قبل صرف المرتبات بثلاثة أيام احفظو هذة النعمة كل شهر فلا حول ولاقوة الا بالله.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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