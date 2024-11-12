إنهيار جديد للريال اليمني مع قرب هذا الأمر (صدمة) - أخبار كلمتك

تحدث رئيس قسم ادارة الموازنة لدى وزارة المالية بمحافظة تعز"صلاح حميد القباطي عن إنهيار جديد للريال اليمني



وقال القباطي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

إنهيار جديد للريال اليمني

#مع_قرب_صرف_مرتبات_اكتوبر

مع اقتراب صرف مرتبات شهر أكتوبر يبدا باانهيار الريال اليمني أمام العملات الاجنبية قد كان قبل عشر أيام ثبت الريال السعودي عند 535 ريالاً قعيطياً



وتابع بالقول:والأن يبدا بالتعشيق للطلوع بسبب صرف المرتبات واتوقع وصول الريال السعودي حتي 560 ريالاً ومع كل صرف للرواتب يبدا بالانهيار دون وجود سياسة نقدية بمعالجة الامر وموارد الدولة ضايعة.

واختتم بالقول:

طبعاً يبدا التباشير إنهيار الريال اليمني قبل صرف المرتبات بثلاثة أيام احفظو هذة النعمة كل شهر فلا حول ولاقوة الا بالله.