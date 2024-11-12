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الحوثيين يقومون باول خطوة استعدادا لمعركة الحديدة الحاسمة - أخبار كلمتك

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الحوثيين يقومون باول خطوة استعدادا لمعركة الحديدة الحاسمة - أخبار كلمتك

الحوثيين يقومون باول خطوة استعدادا لمعركة الحديدة الحاسمة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 12:44 مساءً - كلمتك/

شرعت مليشيا الحوثي الإرهابية، في حفر أنفاق وتوسيع عمليات زراعة الألغام في مديرية الدريهمي، جنوبي محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر استعدادًا معركة قادمة.

جاء ذلك في بيان لمكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي، أدان فيه عمليات حفر الخنادق وزراعة الألغام التي تقوم به مليشيا الحوثي في المديرية، مؤكداً أن هذه الأعمال تشكل تهديداً خطيراً لحياة المدنيين وتعوق عودة الحياة الطبيعية إلى المنطقة.

وقال المكتب في البيان الذي نشره إعلام السلطة المحلية، يوم الاثنين، إن المليشيات الحوثية، ومنذ عودتها احتلال المديرية، عاودت ممارسة الأعمال الإرهابية في حق المدنيين وإخضاعهم لدورات الطائفية، والحشد والتعبئة الفكرية للشباب، وممارسة الاعتقالات لمن لا يخضعون لأعمالهم وأفكارهم وتلفيق التهم الكيدية لهم.

وأضاف البيان أن المليشيات نهبت إيرادات موارد المديرية وفرضت جبايات على المزارعين والصيادين وأصحاب المواشي واستغلال المساعدات الإنسانية الدولية.

وتابع: "استغلت المليشيا السواحل لضرب المياه الإقليمية والملاحة الدولية والمنطقة والدول المجاورة، بالإضافة إلى نشر الأسلحة الثقيلة في مزارع المواطنين وتخزين الأسلحة الخفيفة في التجمعات السكانية والتي تصبح مهددة بالخطر مما يضطرهم إلى النزوح القسري وترك الممتلكات والأراضي".

وأشار البيان إلى أن هذه الانتهاكات لم تكن لتحدث لولا الصمت الدولي المخيف تجاه هذه العصابة الإرهابية وما تمارسه من جرائم بحق المدنيين العزل في مناطق سيطرتها؛ مطالباً الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات التي تتسبب في تزايد المعاناة الإنسانية للسكان بالمديرية.

وكانت مليشيا الحوثي قد نفذت عمليات تهجير واسعة ضد السكان في مديريات الحوك وباجل والجراحي، إضافة إلى منع الصيادين من الاصطياد في مديرية اللحية بعد أن أغلقت الميناء وحولته إلى منطقة عسكرية مغلقة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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