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هو الخامس.. العقاب يقدم على شنق نفسه بقلب صنعاء وسط حالة حزن عارمة وبسبب لايصدق(صور) - أخبار كلمتك

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هو الخامس.. العقاب يقدم على شنق نفسه بقلب صنعاء وسط حالة حزن عارمة وبسبب لايصدق(صور) - أخبار كلمتك

هو الخامس.. العقاب يقدم على شنق نفسه بقلب صنعاء وسط حالة حزن عارمة وبسبب لايصدق(صور) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 12:28 مساءً - كلمتك/خاص:

اقدم شاب على الانتحار فجر اليوم في صنعاء.
وقال مواطنون لكريتر سكاي:عامل بقالة البركة بشارع الزراعة  قام بشنق نفسه من قسوة الاوضاع وهو في ريعان شبابه..
واضافوا:كان الشاب محمد العقاب محترما ومهذبا وخدوما وهو خامس شاب ينتحر بسبب الاوضاع 
واختتموا:الحارة كلها حزينة على عامل بقالة البركة الشاب الطيب المحترم محمد العقاب الذي شنق نفسه بالامس ،بعد ان طلع عليه عجز بالحساب مبلغ اربعة مليون ريال..

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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