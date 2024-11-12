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سياسي كويتي يتوقع حدوث هذا الأمر في اليمن - أخبار كلمتك

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سياسي كويتي يتوقع حدوث هذا الأمر في اليمن - أخبار كلمتك

سياسي كويتي يتوقع حدوث هذا الأمر في اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 10:46 صباحاً - كلمتك/ خاص

قال السياسي الكويتي احمد الجار الله : ‏الان جاء دور اليمن الحوثي فالذي حدث في غزه والذي حدث في لبنان سيحدث في اليمن الذي حدث في غزه حرب إسرائيليه فلسطينيه إيرانيه والذي حدث في لبنان حرب إسرائليه إيرانيه وكلا الحربين متشابهتين لكن لبنان هي القريبه للوضع في اليمن مليشيات حوثيه هي ذراع إيراني كما حال حزب الشيطان اللبناني الايراني …

واضاف :الان يتم إجتثاث هذا الحزب العفن من أرض لبنان وسيتم إجتثاث المليشيات الحوثيه من اليمن ومعها سادتها  …

واختتم: الحوثه إنتهوا مثل نهايه حزب الشيطان الايراني في لبنان بعدها سيكون الحديث عن الجنوب العربي الذي أهله يريدون فك الارتباط مع التي لم تعد يمن شمالي حيث أصبحت يمن حوثي ذراع للغريب الايراني في هذه المنطقه سبحان مغير الاحوال!١!

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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