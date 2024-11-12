سياسي كويتي يتوقع حدوث هذا الأمر في اليمن - أخبار كلمتك

قال السياسي الكويتي احمد الجار الله : ‏الان جاء دور اليمن الحوثي فالذي حدث في غزه والذي حدث في لبنان سيحدث في اليمن الذي حدث في غزه حرب إسرائيليه فلسطينيه إيرانيه والذي حدث في لبنان حرب إسرائليه إيرانيه وكلا الحربين متشابهتين لكن لبنان هي القريبه للوضع في اليمن مليشيات حوثيه هي ذراع إيراني كما حال حزب الشيطان اللبناني الايراني …

واضاف :الان يتم إجتثاث هذا الحزب العفن من أرض لبنان وسيتم إجتثاث المليشيات الحوثيه من اليمن ومعها سادتها …

واختتم: الحوثه إنتهوا مثل نهايه حزب الشيطان الايراني في لبنان بعدها سيكون الحديث عن الجنوب العربي الذي أهله يريدون فك الارتباط مع التي لم تعد يمن شمالي حيث أصبحت يمن حوثي ذراع للغريب الايراني في هذه المنطقه سبحان مغير الاحوال!١!