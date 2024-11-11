الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:01 - يتصدرها الكاميرون وناميبيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:01 - يتصدرها الكاميرون وناميبيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

مواعيد وشروط استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة لخريجي تجارة عين شمس - أخبار كلمتك

مواعيد وشروط استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة لخريجي تجارة عين شمس - أخبار كلمتك

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطوات التقديم والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطوات التقديم والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

من "صقور" الهجرة، ترامب يسمي كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي - أخبار كلمتك

من "صقور" الهجرة، ترامب يسمي كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

عاجل: تحليق مكثف للطيران الحربي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عاجل: تحليق مكثف للطيران الحربي - أخبار كلمتك

عاجل: تحليق مكثف للطيران الحربي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:09 مساءً - كلمتك: خاص

 


كشفت مصادر عن تحليق الطيران الحربي في أجواء اليمن الآن


هذا ومن  المتوقع ان يشن الطيران ضربات عسكرية على مليشيا الحوثي رداً على الهجمات الأخيرة

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

مالك بقالة بصنعاء يحسم الجدل بشان الجنية التي طلبت منه اغلاق القران وطلبت منه امر غريب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق