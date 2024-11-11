تدشين تشغيل محطتي فورجي بهذه المحافظة الجنوبية - أخبار كلمتك

دشّن المدير العام لمديرية رضوم الاستاذ هادي الخرماء بمعية المهندس أحمد بن منصور والمهندس بشير حمزة الحرازي من المؤسسة العامة للاتصالات تشغيل محطتي فورجي لمدينتي بئر علي وعين بامعبد.

حيث إن مدينتي بئر علي وعين بامعبد عانت لسنوات سابقة من سوء خدمة الاتصالات، رغم أهمية المدينتين اللتين تعتبران الواجهة للمديرية ووقوعهما على الخط الدولي.

وأشار المدير العام إلى أن العاصمة رضوم توجد فيها خدمة الفورجي بعد تركيب المحطة في وسط المدينة لتقوية الاتصالات، وإن شاء الله سوف يتم خلال الأيام القريبة القادمة تركيب مكروف.

وطالب المدير العام الخرماء مؤسسة الاتصالات بسرعة استكمال إجراءات البدء في محطة مناطق المطهاف حسب اعتماد ذلك من المؤسسة العامة للاتصالات.

وعبر أهالي المناطق المستهدفة عن سعادتهم لدخول الفورجي إلى مناطقهم للتواصل بعد الحرمان لسنوات طويلة شاكريين السلطة المحلية ودورها في المتابعة للحصول على خدمات ومشاريع تنموية بالمديرية.

حضر التدشين عدد من أعضاء اللجان المجتمعية والشخصيات الاجتماعية بمدينة بئر علي وعين بامعبد وآخرون.