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تدشين تشغيل محطتي فورجي بهذه المحافظة الجنوبية - أخبار كلمتك

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تدشين تشغيل محطتي فورجي بهذه المحافظة الجنوبية - أخبار كلمتك

تدشين تشغيل محطتي فورجي بهذه المحافظة الجنوبية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 08:21 مساءً - كلمتك: خاص

 

 

دشّن المدير العام لمديرية رضوم الاستاذ هادي الخرماء بمعية المهندس أحمد بن منصور والمهندس بشير حمزة الحرازي من المؤسسة العامة للاتصالات تشغيل محطتي فورجي لمدينتي بئر علي وعين بامعبد.  

حيث إن مدينتي بئر علي وعين بامعبد عانت لسنوات سابقة من سوء خدمة الاتصالات، رغم أهمية المدينتين اللتين تعتبران الواجهة للمديرية ووقوعهما على الخط الدولي.  

وأشار المدير العام إلى أن العاصمة رضوم توجد فيها خدمة الفورجي بعد تركيب المحطة في وسط المدينة لتقوية الاتصالات، وإن شاء الله سوف يتم خلال الأيام القريبة القادمة تركيب مكروف.  

وطالب المدير العام الخرماء مؤسسة الاتصالات بسرعة استكمال إجراءات البدء في محطة مناطق المطهاف حسب اعتماد ذلك من المؤسسة العامة للاتصالات.  

وعبر أهالي المناطق المستهدفة عن سعادتهم لدخول الفورجي إلى مناطقهم للتواصل بعد الحرمان لسنوات طويلة شاكريين السلطة المحلية ودورها في المتابعة للحصول على خدمات ومشاريع تنموية بالمديرية.  

حضر التدشين عدد من أعضاء اللجان المجتمعية والشخصيات الاجتماعية بمدينة بئر علي وعين بامعبد وآخرون.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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