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وقفة احتجاجية لكوادر ثانوية ابان في كريتر - أخبار كلمتك

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وقفة احتجاجية لكوادر ثانوية ابان في كريتر - أخبار كلمتك

وقفة احتجاجية لكوادر ثانوية ابان في كريتر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 04:57 مساءً - كلمتك/خاص:

أقيمت صباح اليوم في ثانوية أبان للبنات وقفة احتجاجية من قبل كوادر الثانوية تنديدا بقيام (  إيمان الشرجبي ) مديرة ثانوية أبان سابقا ومديرة مكتب تربية صيرة حاليا بإغلاق مكتب المشرفة الصحية دون وجه حق ومنعها من أداء عملها واستغنائها عنها بسلطة القوة ، ليس لشيء إلا لمشاركتها في الاحتجاج على تكليف سكرتيرة المدرسة قائمة بأعمال مديرة المدرسة؟؟؟!!! 
من هنا نحن كوادر أبان نستنكر هذا الظلم الجائر على زميلتنا وعلى هذه الأفعال والتجاوزات من المديرة المذكورة ، كما نستنكر تهميش وكيلات أبان ومنعهن من إدارة الثانوية خلفا لها رغم أن الثانوية قامت على أكتافهن ، ليس هذا فحسب بل تكليفها السكرتيرة والمحاسبة المالية قائم بأعمال المديرة نيابة عنها ؟! 
لكل ذلك نحن كوادر أبان نطلق صرخة على الظلم ونعلن احتجاجنا على هذه الظلم والتجاوزات والتهميش من قبل إيمان شرجبي وعلى سياستها التي حكمت بها الثانوية عشرين سنة ، سياسة فرق تسد وسياسة زرع الكراهية بين الطاقم الإداري والتدريسي ، وسياسة التفرد في القرارات والتي لاتخدم الثانوية ولا العملية التربوية والتعليمية لامن قريب ولا من بعيد ، قرارات تخدم المصلحة الخاصة بها فقط لاغير .
ومن أجل ذلك كله ومن هنا نعلن نحن كوادر أبان احتجاجنا على تكليف إيمان شرجبي مديرة لتربية صيرة ؛  لأنها لم تكن مؤهلة لإدارة ثانوية أبان فكيف ستكون مؤهلة لإدارة تربية صيرة ؟؟؟!!!

نرجو تلمس هذه المظالم وحل هذه المشاكل واستبعاد المتسبب فيها وليس استبعادنا نحن ،حتى تستقر العملية التربوية والتعليمية في ثانوية أبان وفي تربية صيرة ..

كوادر ثانوية أبان للبنات 
 ٧ نوفمبر ٢٠٢٤م

نسخة إلى محافظ العاصمة عدن الأستاذ احمد حامد لملس
نسخة إلى مديرة تربية عدن 
نسخة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي
نسخة إلى نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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