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مواطن يقدم على قتل نجله العشريني بطريقة مروعة - أخبار كلمتك

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مواطن يقدم على قتل نجله العشريني بطريقة مروعة - أخبار كلمتك

مواطن يقدم على قتل نجله العشريني بطريقة مروعة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:08 صباحاً - كلمتك/خاص:

في حادثة مؤلمة شهدتها منطقة خلاقة الحد في يافع، أقدم رجل في الأربعينات من عمره على قتل ابنه طعناً بالسكين، ما أدى إلى وفاته، تاركاً أثراً عميقاً في نفوس الأهالي الذين أصيبوا بصدمة وحزن شديدين.

وكشف مدير شرطة الحد الملازم محسن علوي الداوودي تفاصيل أولية بشأن الواقعة، أن الأجهزة الأمنية فور وقوع الجريمة، تحركت بسرعة وتمكنت من إلقاء القبض على الجاني يدعى (ي. م. د) ووضعه في السجن الاحتياطي للتحقيق معه، لمعرفة ملابسات الحادث، ودوافع ارتكاب الجريمة التي لا تزال غامضة حتى اللحظة.


وأكد الملازم محسن علوي أن المجني عليه وهو شاب عشريني تلقى ما يقارب عشرين طعنة في كافة أنحاء جسمه

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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