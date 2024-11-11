مواطن يقدم على قتل نجله العشريني بطريقة مروعة - أخبار كلمتك

في حادثة مؤلمة شهدتها منطقة خلاقة الحد في يافع، أقدم رجل في الأربعينات من عمره على قتل ابنه طعناً بالسكين، ما أدى إلى وفاته، تاركاً أثراً عميقاً في نفوس الأهالي الذين أصيبوا بصدمة وحزن شديدين.

وكشف مدير شرطة الحد الملازم محسن علوي الداوودي تفاصيل أولية بشأن الواقعة، أن الأجهزة الأمنية فور وقوع الجريمة، تحركت بسرعة وتمكنت من إلقاء القبض على الجاني يدعى (ي. م. د) ووضعه في السجن الاحتياطي للتحقيق معه، لمعرفة ملابسات الحادث، ودوافع ارتكاب الجريمة التي لا تزال غامضة حتى اللحظة.



وأكد الملازم محسن علوي أن المجني عليه وهو شاب عشريني تلقى ما يقارب عشرين طعنة في كافة أنحاء جسمه