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عاجل:آخر تطورات تجدد المعارك العسكرية المشتعلة بمختلف الجبهات - أخبار كلمتك

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عاجل:آخر تطورات تجدد المعارك العسكرية المشتعلة بمختلف الجبهات - أخبار كلمتك

عاجل:آخر تطورات تجدد المعارك العسكرية المشتعلة بمختلف الجبهات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:48 مساءً - كلمتك: خاص

جددت مليشيا الحوثي تصعيدها العسكري في محافظة تعز خلال الأيام الماضية، مستهدفة مواقع الجيش الوطني في مختلف الجبهات


هذا وشمل التصعيد هجمات متواصلة باستخدام أسلحة متنوعة، بالإضافة إلى استحداث مواقع جديدة، وبناء تحصينات عسكرية، وحشد عناصر وعتاد عسكري في مناطق عدة.

وتركزت المواجهات بشكل خاص في الجبهات المحيطة بمدينة تعز، بالإضافة إلى جبهات الريف الغربي للمحافظة في مديريتي جبل حبشي ومقبنة ومنطقة الكدحة؛ وقد شهدت المنطقة اشتباكات عنيفة يوم الأحد، حيث حاولت عناصر من المليشيا الحوثية التسلل إلى شمال شرق المدينة، إلا أن قوات الجيش تمكنت من صد الهجوم بعد ساعات من المعارك التي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.

في ذات السياق، تصدت قوات الجيش خلال الساعات الماضية لمحاولة تسلل أخرى في جبهة عصيفرة شمالي المدينة، ما يعكس استمرار محاولات الحوثيين لزعزعة استقرار المنطقة، في الوقت الذي تبذل فيه القوات الحكومية جهودًا كبيرة للحفاظ على المواقع العسكرية والتصدي للهجمات المتواصلة.

اما جبهة البرح غرب محافظة تعز فقد أفادت مصادر عن تجدد المعارك العسكرية الليلة بين القوات المشتركة والحوثيين

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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