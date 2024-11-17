"غرفة الأخشاب": مصر تهدف لزيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% بالناتج المحلي بحلول 2030 - أخبار كلمتك

"غرفة الأخشاب": مصر تهدف لزيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% بالناتج المحلي بحلول 2030 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عرض النسخة المرممة من فيلم «الزوجة الثانية» بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عرض النسخة المرممة من فيلم «الزوجة الثانية» بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

استمرار فعاليات التدريب المصري السعودي «السهم الثاقب» بمصر - أخبار كلمتك

استمرار فعاليات التدريب المصري السعودي «السهم الثاقب» بمصر - أخبار كلمتك

بمعرض «Cairo ICT’24.. مدبولي يستعرض الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي - أخبار كلمتك

بمعرض «Cairo ICT’24.. مدبولي يستعرض الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي - أخبار كلمتك

برلمانية «حماة الوطن» توافق على مشروع قانون لجوء الأجانب - أخبار كلمتك

برلمانية «حماة الوطن» توافق على مشروع قانون لجوء الأجانب - أخبار كلمتك

القصبي: قانون لجوء الأجانب من التشريعات الهامة التي يتصدى لها مجلس النواب - أخبار كلمتك

القصبي: قانون لجوء الأجانب من التشريعات الهامة التي يتصدى لها مجلس النواب - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:53 - حج الجمعيات الأهلية 2025.. التفاصيل الكاملة للتقديم وخطواته - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:53 - حج الجمعيات الأهلية 2025.. التفاصيل الكاملة للتقديم وخطواته - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:53 - رئيس الوزراء يشهد افتتاح الدورة الـ 28 من معرض مصر الدولي للتكنولوجيا «Cairo Ict 24 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:53 - رئيس الوزراء يشهد افتتاح الدورة الـ 28 من معرض مصر الدولي للتكنولوجيا «Cairo Ict 24 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:53 - وزير التموين: لا نية لتحريك أسعار الخبز المدعم - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:53 - وزير التموين: لا نية لتحريك أسعار الخبز المدعم - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:53 - مصطفى بكري: نرحب بضيوف مصر وقانون لجوء الأجانب حماية لحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:53 - مصطفى بكري: نرحب بضيوف مصر وقانون لجوء الأجانب حماية لحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

شاهد اول صورة لاحتراق جزء من محل شهير لبيع العسل في عدن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
شاهد اول صورة لاحتراق جزء من محل شهير لبيع العسل في عدن - أخبار كلمتك

شاهد اول صورة لاحتراق جزء من محل شهير لبيع العسل في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 10:33 صباحاً - كلمتك/خاص:

افاد مواطنون باندلاع حريق بمحل لبيع العسل في المنصورة فجر اليوم.
وبحسب المواطنون فان ماس كهربائي تسبب باحتراق جزء من محل مناحل مكيراس بمدينة المنصورة فجر اليوم 
ويعد مناحل مكيراس من اشهر محلات بيع العسل في عدن بسبب جودة العسل الذي يقدمه.
وعبر مواطنون عن حزنهم جراء الحريق الجزئي الذي تعرض له المحل متمنيين ان يعود المحل الى افضل من السابق.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

احتراق محل شهير لبيع العسل في عدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق