افاد مواطنون باندلاع حريق بمحل لبيع العسل في المنصورة فجر اليوم.
وبحسب المواطنون فان ماس كهربائي تسبب باحتراق جزء من محل مناحل مكيراس بمدينة المنصورة فجر اليوم
ويعد مناحل مكيراس من اشهر محلات بيع العسل في عدن بسبب جودة العسل الذي يقدمه.
وعبر مواطنون عن حزنهم جراء الحريق الجزئي الذي تعرض له المحل متمنيين ان يعود المحل الى افضل من السابق.
شاهد اول صورة لاحتراق جزء من محل شهير لبيع العسل في عدن - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 10:33 صباحاً - كلمتك/خاص:
افاد مواطنون باندلاع حريق بمحل لبيع العسل في المنصورة فجر اليوم.
افاد مواطنون باندلاع حريق بمحل لبيع العسل في المنصورة فجر اليوم.
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